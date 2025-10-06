Suprema Corte dos EUA rejeita recurso de ex-cúmplice de Epstein

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta segunda-feira (6) um recurso de Ghislaine Maxwell, condenada como cúmplice do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O tribunal máximo não apresentou explicações para sua decisão sobre o pedido de Maxwell, que solicitava a anulação do processo que terminou, em 2022, com sua condenação a 20 anos de prisão.

Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019, enquanto aguardava julgamento por suposto tráfico de menores com fins de exploração sexual.

Maxwell, de 63 anos, havia recorrido de sua condenação por tráfico sexual argumentando que deveria ter sido protegida de um novo processo judicial por um acordo firmado com Epstein em um caso de 2007.

Única cúmplice de Epstein condenada, Maxwell foi entrevistada recentemente pelo vice-procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, ex-advogado pessoal de Trump.

Após a entrevista, Maxwell foi transferida de uma prisão na Flórida para um centro de segurança mínima no Texas.

Trump foi evasivo ao ser questionado por jornalistas nesta segunda-feira sobre se concederia um indulto a Maxwell.

"Não consideraria isso e não estou considerando. Não sei nada sobre isso", afirmou, acrescentando que teria de consultar o Departamento de Justiça.

A morte de Epstein, que segundo as autoridades foi um suicídio, gerou inúmeras teorias conspiratórias que sustentam que ele foi assassinado para evitar a implicação de figuras de alto perfil.

Depois de prometer a seus apoiadores grandes revelações sobre o caso durante a campanha eleitoral, o presidente Donald Trump, amigo próximo do financista, agora tenta conter a controvérsia.