Suprema Corte dos EUA rejeita recurso da ex-parceira e cúmplice de Epstein

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, nesta segunda-feira (6), o recurso de Ghislaine Maxwell, condenada como cúmplice do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

A Suprema Corte não explicou sua decisão sobre o recurso de Maxwell que buscava a anulação do julgamento que terminou em 2022 com sua condenação a 20 anos de prisão.

Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019, enquanto aguardava julgamento por suposto tráfico sexual de menores de idade.

Maxwell, de 63 anos, entrou com recurso contra sua condenação por tráfico sexual argumentando que deveria ter ficado protegida do processo por um acordo alcançado com Epstein em um caso de 2007.

Única cúmplice de Epstein condenada, Maxwell foi ouvida recentemente pelo procurador-geral adjunto, Todd Blance, ex-advogado pessoal de Trump.

Após a oitiva, Maxwell foi enviada de uma prisão federal na Flórida para um centro de segurança mínima no Texas.

A morte de Epstein, que segundo as autoridades se suicidou, gerou diversas teorias conspiratórias que sustentam que ele foi assassinado para evitar o envolvimento de figurões da mídia e da política.

Após prometer aos partidários grandes revelações durante a campanha eleitoral, o presidente Donald Trump, agora tenta abrandar a controvérsia.