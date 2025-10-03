Supertufão, terremoto e protestos: a semana mundial em fotos

Atletas nadam desde a capital do Senegal até a ilha de Goree. GUY PETERSON / AFP

No Senegal, nadadores de todo o mundo, amadores e profissionais, participam da 36ª edição da travessia de Dakar-Goree.

Pelo menos 30 mil pessoas ficaram desabrigadas. Thai An / AFP

No Vietnã, a passagem do supertufão Bualoi deixou pelo menos 30 mil pessoas desabrigadas no litoral do país.

Terremoto de 6,9 graus sacudiu as Filipinas. Ted ALJIBE / AFP

Nas Filipinas, rachaduras dividem rodovias do país após um terremoto de 6,9 graus na escala Richter atingir a província de Cebu. Ao menos 31 pessoas morreram.

Cratera se abriu após tempestade. Oleksandr GIMANOV / AFP

Na Ucrânia, parte de uma avenida cedeu e engoliu um carro e um ônibus na cidade de Odessa após a passagem de uma tempestade. Nove pessoas morreram, incluindo uma criança.

Juventude demanda a saída do atual presidente no Madagascar. FITA / AFP

Em Madagascar, manifestantes exigem a saída do presidente Andry Rajoelina, em mais um protesto liderado pela juventude do país.

Marroquinos demandam foco na saúde e educação. Abdelmajid BZIOUAT / AFP

No Marrocos, manifestantes saíram às ruas pedindo melhorias nos sistemas de saúde e educação, após o governo local investir em reformas nos estádios de futebol para sediar a Copa do Mundo de 2030.

Sindicatos franceses convocam greve nacional. Loic VENANCE / AFP