Supertufão, terremoto e protestos: a semana mundial em fotos

No Senegal, nadadores de todo o mundo, amadores e profissionais, participam da 36ª edição da travessia de Dakar-Goree.
No Vietnã, a passagem do supertufão Bualoi deixou pelo menos 30 mil pessoas desabrigadas no litoral do país.
Nas Filipinas, rachaduras dividem rodovias do país após um terremoto de 6,9 graus na escala Richter atingir a província de Cebu. Ao menos 31 pessoas morreram.
Na Ucrânia, parte de uma avenida cedeu e engoliu um carro e um ônibus na cidade de Odessa após a passagem de uma tempestade. Nove pessoas morreram, incluindo uma criança.
Em Madagascar, manifestantes exigem a saída do presidente Andry Rajoelina, em mais um protesto liderado pela juventude do país.
No Marrocos, manifestantes saíram às ruas pedindo melhorias nos sistemas de saúde e educação, após o governo local investir em reformas nos estádios de futebol para sediar a Copa do Mundo de 2030.
Franceses saem às ruas após chamado dos oito maiores sindicatos trabalhistas do país. Os manifestantes pedem melhores condições de trabalho e justiça social.