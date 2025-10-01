Sobre as sanções ao Irã, estamos mirando rede de armas iranianas, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou hoje que, em apoio os restabelecimento das sanções ao Irã pelo Conselho de Segurança da ONU, o Departamento do Tesouro está mirando as redes iranianas de aquisição de armas que ajudam a manter ativo os programas de mísseis balísticos e aeronaves militares de Teerã.