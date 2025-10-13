Sobe para 47 o número de mortos durante temporais no México; 39 estão desaparecidos

Subiu para 47 o número de mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingem várias partes do México; outras 39 estão desaparecidas.

As informações são das autoridades locais, que atribuem o temporal à passagem das tempestades tropicais Priscilla e Raymond na costa oeste do país.

No domingo, 12, a presidente Claudia Sheinbaum convocou os governadores dos Estados mais afetados para organizar um plano de resposta a emergências. Uma ponte aérea para envio de ajuda e transporte médico foi criada. O governo planeja dar início a um censo porta a porta nas casas afetadas a partir de segunda, 13.

A Coordenação Nacional de Proteção Civil do México informou que, até domingo, as fortes chuvas deixaram 18 mortos no Estado de Veracruz; 16 em Hidalgo; 9 em Puebla; e, uma criança em Querétaro, que foi soterrada. O número pode continuar a aumentar à medida que as equipes de resgate avançam pelas cidades inundadas. No país, milhares estão sem água e luz.