Sobe para 44 número de mortos devido às chuvas no México

O número de mortos pelas chuvas no México aumentou para 44 depois que o governo confirmou, neste domingo (12), mais três falecimentos, enquanto equipes civis e militares de resgate lutam para abrir estradas e chegar a comunidades isoladas.

Os estados de Hidalgo, Puebla (centro) e Veracruz (leste) concentram o maior número de vítimas e de danos materiais, detalhou um comunicado da Secretaria de Segurança federal.

Esses estados compartilham uma ampla área da Serra Madre Oriental, afetada por um sistema tropical do Golfo do México que provocou intensas chuvas desde a última quinta-feira, no fim de uma temporada de fortes precipitações.

O governo "acelera os trabalhos de atendimento e recuperação nas zonas afetadas pelas chuvas", informou o comunicado da Secretaria de Segurança.

A nebulosidade finalmente começou a se dissipar neste domingo, o que permitiu intensificar os esforços para abrir as numerosas estradas situadas nas montanhas e que mantêm dezenas de pequenas localidades isoladas.

Trabalhadores da empresa estatal de energia também buscavam restabelecer o fornecimento elétrico.

A AFP percorreu áreas do município de Tenango de Doria, em Hidalgo, porta de entrada para vilarejos nas montanhas aos quais é impossível chegar devido a deslizamentos de terra e desmoronamentos em estradas e caminhos rurais íngremes.

Numerosos moradores caminham quilômetros nos dois sentidos - alguns querem adentrar as montanhas para saber notícias de seus familiares, enquanto outros descem em busca de alimentos e medicamentos.

"Saímos por motivos de saúde (...) além de que não há alimentos ou (os comerciantes) se aproveitam da situação e aumentam os preços", disse à AFP Giovani, de 28 anos, morador da região, que preferiu não revelar o sobrenome.

A presidente Claudia Sheinbaum anunciou em sua conta na rede social X que neste domingo visitará a zona de desastre.