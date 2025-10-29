Senado dos EUA aprova projeto para suspender tarifas sobre produtos brasileiros; texto segue para Câmara, que tem maioria republicana

Trump e Lula em encontro na Malásia. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O Senado norte-americano aprovou nesta terça-feira (28) um projeto de lei que propõe a revogação das tarifas impostas ao Brasil pelo presidente Donald Trump. A medida inclui produtos como petróleo, café e suco de laranja.

Apresentado pelo senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, o texto ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, onde enfrenta resistência da maioria republicana. Por isso, tem poucas chances de passar.

Segundo Kaine, a proposta tem caráter simbólico e busca pressionar o governo federal a rever sua política comercial, considerada prejudicial à economia. As informações são do g1.

O projeto também propõe o fim do estado de emergência nacional, instrumento usado por Trump para aplicar tarifas de até 50% sobre importações brasileiras desde agosto. A iniciativa é vista como um teste à fidelidade dos republicanos à agenda comercial do presidente.