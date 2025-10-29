Mundo

Pressão
Notícia

Senado dos EUA aprova projeto para suspender tarifas sobre produtos brasileiros; texto segue para Câmara, que tem maioria republicana

Apresentado pelo senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, o texto ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, onde enfrenta resistência

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS