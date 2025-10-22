Secretário do Tesouro dos EUA chama senadora democrata que questiona ajuda à Argentina de 'peronista'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, chamou a senadora democrata Elizabeth Warren de "peronista", em uma carta divulgada na terça-feira (21), em meio às dúvidas levantadas pela parlamentar à ajuda financeira concedida à Argentina.

A disputa entre o governo de Donald Trump e a oposição democrata ocorre durante o atual fechamento parcial - o chamado 'shutdown' - do governo americano, que entra em sua quarta semana.

Warren é uma das legisladoras mais ativas nas críticas a esse "resgate", como ela o define, em um momento em que centenas de milhares de funcionários federais estão sem receber salário devido à paralisação.

Em uma carta enviada à senadora, Bessent reitera que não se trata de um resgate, mas de um apoio a um importante aliado de Washington na América Latina.

"O fundo de estabilização cambial oferece um apoio específico a um aliado-chave que adotou políticas fiscalmente responsáveis", explica o secretário na carta, datada de 21 de outubro.

"Não é surpreendente, dado seu ponto de vista peronista sobre o governo e a liberdade, que esse tipo de ação lhe cause grande ansiedade", acrescenta.

Bessent também pede à senadora que aprove a manutenção dos gastos orçamentários, após onze votações fracassadas no Senado por conta da oposição democrata.

Conhecida por integrar a ala mais à esquerda do Partido Democrata, Warren respondeu no mesmo dia com outra carta, citando veículos de imprensa e postagens em redes sociais que afirmam que os Estados Unidos já compraram pesos argentinos no mercado no valor de cerca de 600 milhões de dólares (R$ 3,2 bilhões, na cotação atual).

A senadora pede que o secretário Bessent detalhe o valor exato dessas operações e explique qual é a estratégia do Tesouro caso o peso continue se desvalorizando.