EUA anunciam acordo com China sobre terras raras e soja

Scott Bessent é o secretário do Tesouro americano. FABRICE COFFRINI / AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou neste domingo (26) um acordo para que a China adie as restrições à exportação de terras raras e retome a compra de soja americana, base de consenso entre os dois países para evitar escalada da guerra comercial.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado com uma tarifa adicional de 100% a partir de 1º de novembro caso Pequim limitasse a exportação de terras raras. À ocasião, a China havia reagido prometendo "medidas correspondentes".

— Acredito que temos uma estrutura muito bem-sucedida para os líderes discutirem na quinta-feira (30) — disse Bessent a jornalistas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se encontrar com o líder da China, Xi Jinping, na próxima quinta-feira, na Coreia do Sul.

O principal negociador comercial chinês, Li Chenggang, também disse que ambos os lados chegaram a um "consenso preliminar" e que em seguida passarão por seus respectivos processos de aprovação.

O que são terras raras?