"Se Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, não teremos escolha a não ser matá-los", diz Trump

Trump conduziu negociações por acordo de paz no Oriente Médio. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ameaçou o Hamas nesta quinta-feira (16). Em publicação na rede Truth Social, o republicano afirmou que não terá escolha "a não ser entrar (na Faixa de Gaza e matá-los" caso o grupo descumpra o acordo de cessar-fogo com Israel.

Trump argumenta que o grupo terrorista palestino continua "a matar pessoas em Gaza, o que não era o acordo".

Na segunda-feira (13), os Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia assinaram um acordo para assegurar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Veja a publicação de Trump