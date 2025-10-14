"Se eles não se desarmarem, nós os desarmaremos", diz Trump sobre o Hamas

Líder republicano não deu mais detalhes sobre como pretende realizar o desarmamento do Hamas. Jalaa MAREY / POOL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta terça-feira (14) que vai desarmar o Hamas, inclusive, com o uso da violência, se for necessário. A fala do republicano ocorre diante da possibilidade de que o grupo islamista se recuse a entregar as armas voluntariamente.

— Se eles não se desarmarem, nós os desarmaremos. E isso acontecerá rapidamente e, talvez, violentamente — afirmou Trump na Casa Branca, dias depois de ter visitado o Oriente Médio para celebrar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

O líder republicano não deu mais detalhes sobre como pretende realizar o desarmamento do Hamas, a quem ele diz conceder um prazo "razoável" para entregar as armas, sem precisar um período de tempo concreto.

Corpos dos reféns

Trump lembrou também que, para avançar em seu plano de paz, é necessário que o Hamas entregue a Israel os corpos dos reféns falecidos que permanecem em Gaza:

— Os 20 reféns já estão de volta e estão bem, como se esperava. Foi libertado um grande peso, mas o trabalho não está terminado. Os mortos não foram retornados como foi prometido — escreveu Trump em sua rede Truth Social.

O Exército de Israel informou, nesta terça-feira (14), que os restos mortais de outros quatro reféns foram entregues à Cruz Vermelha em Gaza.