Lutadora incansável
Saiba quem é María Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz 2025

Ativista política é a principal opositora do governo de Nicolás Maduro. Ao longo de décadas transformou a repressão sofrida em símbolo global em defesa de direitos civis e da democracia

Rodrigo Celente

