Rússia intensifica ataques contra a Ucrânia na véspera de encontro entre Zelenski e Trump

Um novo bombardeio russo com mais de 300 drones e 37 mísseis provocou apagões em oito regiões da Ucrânia nesta quinta-feira, 17, incluindo Kiev, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusou Moscou de atacar equipes de emergência que trabalhavam na restauração da rede elétrica.

O ataque ocorreu na véspera da reunião de Zelenski com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O líder ucraniano planeja pedir ao governo americano o envio de mísseis de longo alcance e o reforço dos sistemas de defesa aérea, além de pressionar por sanções econômicas mais duras contra Moscou.

Trump afirmou nesta quinta que conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e que ambos devem se encontrar em breve em Budapeste, na Hungria, para tentar negociar o fim da guerra. Em publicação na rede Truth Social, o republicano disse acreditar que houve "grande progresso" na conversa e que discutirá o tema com Zelenski na sexta-feira, 17. Fonte: Associated Press*.