Rússia e Coreia do Norte veem 'ação agressiva dos EUA' como motivo de tensão

A Rússia e a Coreia do Norte afirmaram compartilhar o "entendimento de que as ações agressivas dos EUA e a aliados são a principal causa do aumento das tensões na Península Coreana, no nordeste da Ásia e no Mundo", segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 27, pelo Ministério das Relações Exteriores russo.

O "entendimento mútuo" resulta de uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores Sergey Lavrov e Choe Son-hui para discutir os laços bilaterais entre Moscou e Pyongyang, realizada mais cedo nesta segunda-feira.

Os ministros falaram sobre a cooperação bilateral e implementação de acordos fechados pelos líderes dos dois países, "reafirmando o comprometimento com a parceria estratégica", descreve o comunicado.

"A Rússia expressou suporte às medidas tomadas pela liderança da Coreia do Norte para proteger a soberania e a segurança nacional do seu país", afirmou o ministério, acrescentando que as relações atingiram um "novo nível de aliança".