Rússia derrubou avião da Embraer no Cazaquistão, admite Putin; 38 pessoas morreram

Avião fabricado pela Embraer caiu no oeste do Cazaquistão. Issa Tazhenbayev / AFP

O avião da Azerbaijan Airlines que caiu na região oeste do Cazaquistão em dezembro de 2024 foi derrubado pela Rússia. Nesta quinta-feira (9), Vladimir Putin assumiu que mísseis russos explodiram ao lado da aeronave e influenciaram o acidente que matou 38 pessoas.

Conforme Putin, os sistemas de defesa antiaérea da Rússia identificaram a presença de dois drones ucranianos sobre o território do país e dispararam dois mísseis – que teriam sido detonados a uma distância de aproximadamente 10 metros do avião.

— Os dois mísseis lançados não atingiram o avião diretamente. Se isso tivesse acontecido, ele teria caído no local. Mas eles explodiram, talvez como medida de autodestruição, a poucos metros de distância, cerca de 10 metros. E assim, o dano foi causado, principalmente, não pelas ogivas, mas provavelmente pelos destroços dos próprios mísseis — detalhou Putin a Ilham Aliyvev, presidente do Azerbajaijão.

O mandatário russo diz que a explosão confundiu o piloto, que alertou aos controladores de tráfego aéreo que havia colidido com pássaros no ar. No entanto, eram destroços dos mísseis.

— Tudo isso está registrado nas chamadas "caixas-pretas" — prosseguiu.

Na época do acidente, Aliyev acusou a Rússia de ter derrubado o avião, o que foi rechaçado por Putin. Com a confirmação nesta quinta-feira, o presidente do Azerbaijão agradeceu ao russo por acompanhar a investigação.

Indenização

Após confirmar a situação, Putin pediu desculpas aos familiares das vítimas e afirmou que a Rússia vai indenizar os afetados.

— É claro que tudo o que for necessário em casos tão trágicos será feito pelo lado russo em termos de indenização e uma avaliação legal de todas as questões oficiais será feita. É nosso dever, repito mais uma vez... fazer uma avaliação objetiva de tudo o que aconteceu e identificar as verdadeiras causas — declarou.

Relembre o acidente

Um avião comercial da companhia Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, caiu no 25 de dezembro na região oeste do Cazaquistão, deixando 38 mortos.