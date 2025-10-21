Rússia afirma que não há data programada para reunião Putin-Trump

O governo da Rússia afirmou nesta terça-feira que não foi estabelecido "nenhum prazo concreto" para a reunião de cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump sobre a Ucrânia, o que esfriou as esperanças de uma reunião rápida entre as partes.

Após uma conversa telefônica na semana passada, os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos anunciaram que se reunirão em Budapeste para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia, iniciada com a ofensiva de Moscou em fevereiro de 2022.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversaram na segunda-feira para discutir os preparativos do encontro de cúpula. Os dois devem ter uma reunião presencial para finalizar os detalhes.

Trump disse que a reunião com Putin poderia ocorrer em duas semanas.

"Inicialmente, não foi definido um cronograma preciso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista coletiva.

Ao ser questionado se a reunião de cúpula poderia ser adiada, Peskov respondeu: "Não se pode adiar algo que não foi definido de maneira definitiva... Precisamos de preparação, uma preparação séria".

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, declarou nesta terça-feira que é "prematuro falar sobre o calendário" da reunião preparatória entre Lavrov e Rubio, porque "deve ser preparada adequadamente".

Trump, que afirmou que conseguiria solucionar a guerra na Ucrânia em questão de horas ao retornar à Casa Branca, já expressou sua frustração por não ter conseguido avanços em um processo de paz.

Putin rejeitou múltiplos apelos por um cessar-fogo e mantém uma lista de exigências que Kiev considera inaceitáveis.