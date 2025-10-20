O que se sabe sobre o roubo do Louvre, crime que fechou o museu no último domingo

Galeria de Apolo, de onde as joias teriam sido levadas no domingo. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

O Museu do Louvre, em Paris, na França, havia anunciado reabertura oficial nesta segunda-feira (20), após viver uma cena digna de filme na manhã de domingo (19). No entanto, amanheceu fechado "por motivos excepcionais". Visitantes com ingressos antecipados serão reembolsados.

Em uma ação rápida e planejada no domingo, ladrões invadiram o museu e roubaram oito peças da Galeria de Apolo, espaço que abriga parte das joias da coroa francesa.

Segundo as autoridades francesas, o ataque aconteceu por volta das 9h30 (4h30 no horário de Brasília), cerca de meia hora após a abertura ao público.

A operação, que durou cerca de sete minutos, levou ao fechamento imediato do museu e à evacuação de visitantes. Veja, nas linhas a seguir, o que já se sabe sobre o caso.

O crime

Quatro suspeitos teriam participado do crime. Dois deles utilizaram um guindaste acoplado a um caminhão para alcançar uma janela voltada para o Rio Sena, por onde conseguiram entrar.

Uma vez na Galeria de Apolo, os ladrões quebraram vitrines de vidro reforçado e levaram peças avaliadas em milhões de euros. Toda a ação foi silenciosa: não houve tiros, feridos nem confronto.

Movimentação de policiais em frente ao Louvre na manhã do último domingo. DIMITAR DILKOFF / AFP

Após o roubo, os criminosos fugiram em duas motocicletas, deixando para trás parte do equipamento usado na operação.

Imagens divulgadas pela imprensa francesa mostram uma escada apoiada na fachada do museu e marcas de destruição próximas à janela por onde os invasores entraram.

O Ministério da Cultura da França informou que os alarmes funcionaram normalmente e que o protocolo de segurança foi seguido, o prédio foi evacuado e as forças policiais acionadas imediatamente.

O que foi levado?

Coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi recuperada horas depois, caída em uma rua próxima ao museu. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Entre as joias roubadas estão peças históricas do século XIX, ligadas à realeza francesa. O Ministério Público de Paris confirmou que oito itens foram levados, entre tiaras, colares, brincos e broches adornados com diamantes, esmeraldas e safiras.

Uma das peças, a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi recuperada horas depois, caída em uma rua próxima ao museu.

O item, composto por mais de 1,3 mil diamantes e 56 esmeraldas, apresentava danos. Outras obras seguem desaparecidas, entre elas:

Uma tiara com quase 2 mil diamantes e safiras;

Um colar com pedras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia;

Um conjunto de colar e brincos da imperatriz Maria Luísa, com 32 esmeraldas e mais de mil diamantes;

Um broche com 2.600 diamantes da imperatriz Eugênia, avaliado em mais de 6 milhões de euros.

O diamante Regent, peça mais valiosa do acervo, com 140 quilates e estimado em US$ 60 milhões (R$ 324 mil), não foi levado.

O que se sabe sobre os criminosos

Até o momento, ninguém foi preso. Investigadores analisam imagens das câmeras de segurança e ouvem funcionários do museu para identificar os autores.

A polícia trabalha com a hipótese de participação interna, já que os invasores usavam coletes amarelos, o que poderia indicar disfarce para circular nas áreas restritas. A promotora de Paris, Laure Beccuau, afirmou que não está descartada a participação do crime organizado.

Segundo ela, os objetos podem ser utilizados para lavagem de dinheiro ou revendidos no mercado ilegal de arte.

— Hoje em dia, tudo pode estar ligado ao narcotráfico, dadas as somas significativas envolvidas — declarou.

Resposta das autoridades

Macron classificou o episódio como "um ataque ao patrimônio". BERTRAND GUAY / POOL / AFP

O roubo causou comoção nacional. O presidente Emmanuel Macron classificou o episódio como "um ataque ao patrimônio francês" e prometeu recuperar as peças.

"Recuperaremos as obras e os responsáveis serão levados à Justiça. Tudo está sendo feito, em todos os lugares, para alcançar esse objetivo", escreveu o presidente na rede X (antigo Twitter).

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que os criminosos pareciam "muito experientes" e que a ação foi "planejada nos mínimos detalhes". A ministra da Cultura, Rachida Dati, destacou que, apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Já o Ministério Público francês abriu investigação por "furto organizado e conspiração criminosa", com apoio de uma unidade especializada em tráfico de obras de arte.

Louvre

Museu do Louvre é um dos mais vastos e diversificados do mundo. São mais de 500 mil peças presentes na base de dados. DIMITAR DILKOFF / AFP

Inaugurado em 1793, o museu recebe cerca de nove milhões de visitantes anuais, 80% deles estrangeiros. São mais de 500 mil peças presentes na base de dados oficiais e 35 mil em exposição ao público, entre antiguidades, esculturas e pinturas.

É lar de alguns dos principais ícones da história da arte, como Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, Vênus de Milo, Vitória de Samotrácia e O Casamento em Caná.

Não é a primeira vez que o local é alvo de roubos. Em 1911, a Mona Lisa, por exemplo, foi levada por um funcionário que se escondeu no prédio e saiu com o quadro debaixo do casaco. A obra foi recuperada dois anos depois, em Florença, na Itália.