Roubo no Louvre deixou 'mais de 150' amostras de DNA, diz promotora de Paris

Mais de "150 amostras de traços de DNA, impressões digitais e outros" foram coletadas nos locais do roubo de joias no Museu do Louvre, afirmou a procuradora de Paris, Laure Beccuau.

As análises "impõem prazos, embora sejam prioritárias para os laboratórios", afirmou Beccuau ao jornal francês Ouest-France, para o qual afirmou que nos próximos dias possivelmente levantarão "pistas, especialmente se os outros autores estiverem fichados".

A promotora explicou que o sistema de vigilância "facilitou o acompanhamento" do percurso dos criminosos "em Paris e nos departamentos limítrofes".

Ela também mencionou "imagens disponíveis graças às câmeras públicas ou privadas (estradas, bancos, empresas...)", que serão analisadas.

Beccuau destacou a vontade de "prender os autores o mais rápido possível para recuperar as joias antes que as pedras sejam retiradas e os metais sejam fundidos".

"A repercussão midiática" deste "roubo em quadrilha organizada" dá "uma pequena esperança de que os autores não ousarão se movimentar muito com as joias", estimadas em 88 milhões de euros (R$ 550,6 milhões, na cotação atual). "Quero ser otimista", concluiu a promotora.

Reportagens sobre o roubo no Louvre, no centro da capital francesa, foram reproduzidas em todo o mundo. As autoridades buscam os quatro criminosos que levaram oito joias da Coroa francesa, após um roubo espetacular que gerou questionamentos sobre a segurança do museu mais famoso do planeta.