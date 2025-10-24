Roubo, acidente aéreo e política: a semana mundial em fotos

Um acidente envolveu um avião da Emirates SkyCargo. Ao pousar no Aeroporto Internacional de Hong Kong, a aeronave acabou ultrapassando os limites da pista, atingindo um carro e caindo na água. Duas pessoas morreram.
Na França, o roubo histórico de joias da coroa francesa chocou o museu do Louvre, em Paris. Na imagem, uma das janelas quebradas pelos criminosos que entraram no local.
Na Bolívia, apoiadores do candidato Jorge ''Tuto'' Quiroga exigem a recontagem dos votos em frente ao Supremo Tribunal Eleitoral, em La Paz. Com 54,5% dos votos, o economista Rodrigo Paz, 58 anos, venceu o segundo turno das eleições no país andino.
Donald Trump apresentou a maquete de remodelação e expansão durante reunião no Salão Oval da Casa Branca, em Washington.
O papa Leão XIV recebeu a visita oficial da monarquia britânica com a presença do rei Charles III e da rainha Camilla na Capela Sistina, no Vaticano.
Milhares de húngaros saíram às ruas para celebrar o 69º aniversário do levante contra a ocupação soviética de 1956 na capital Budapeste. Na oportunidade, opositores também manifestaram-se contra o atual Primeiro-Ministro, Viktor Orbán.
Ondas quebram na costa de La Havre, na França, durante a passagem da tempestade Benjamin.
O ditador norte-coreano, Kim Jon-Un, inspeciona tropas na cerimônia de abertura do novo memorial em homenagem aos feitos de combate norte-coreanos na capital, Pyongyang.
A nova Primeira-Ministra do Japão, Sanae Takaichi, discursa no plenário da Casa dos Representantes, em Tóquio. Takaichi será a primeira mulher na história do país a ocupar o cargo.
Repórteres aguardam a aparição de Jacqueline Jacob na Corte de Apelação de Dijon, na França. Após 40 anos, a mulher de 80 anos é uma das suspeitas de ter enviado cartas anônimas ameaçando a família do seu neto, Gregory Villemin, que foi encontrado morto no rio Vosges em 1964.
Líderes europeus se reuniram em Londres, no Reino Unido, para discutir mais um pacote de apoio militar à Ucrânia. Na imagem, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e o primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, participam de uma coletiva de imprensa.
Fechando a semana, o ginasta americano Donnell Whittenburg se apresenta durante a final das argolas masculinas no 53º Campeonato Mundial de Ginástica Artística da FIG, em Jakarta, na Indonésia.