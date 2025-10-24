Roubo, acidente aéreo e política: a semana mundial em fotos

Duas pessoas faleceram em Hong Kong. Peter PARKS / AFP

Um acidente envolveu um avião da Emirates SkyCargo. Ao pousar no Aeroporto Internacional de Hong Kong, a aeronave acabou ultrapassando os limites da pista, atingindo um carro e caindo na água. Duas pessoas morreram.

Joias e coroas foram roubadas da instituição. Dimitar DILKOFF / AFP

Na França, o roubo histórico de joias da coroa francesa chocou o museu do Louvre, em Paris. Na imagem, uma das janelas quebradas pelos criminosos que entraram no local.

Bolivianos protestam contra o resultado das eleições no país. AIZAR RALDES / AFP

Na Bolívia, apoiadores do candidato Jorge ''Tuto'' Quiroga exigem a recontagem dos votos em frente ao Supremo Tribunal Eleitoral, em La Paz. Com 54,5% dos votos, o economista Rodrigo Paz, 58 anos, venceu o segundo turno das eleições no país andino.

Novo anexo será construído na Casa Branca. Jim WATSON / AFP

Donald Trump apresentou a maquete de remodelação e expansão durante reunião no Salão Oval da Casa Branca, em Washington.

Papa recebeu a monarquia britânica no Vaticano. VATICAN MEDIA / Handout/AFP

O papa Leão XIV recebeu a visita oficial da monarquia britânica com a presença do rei Charles III e da rainha Camilla na Capela Sistina, no Vaticano.

Húngaros celebram o levante e protestam contra o atual governo. Peter Kohalmi / AFP

Milhares de húngaros saíram às ruas para celebrar o 69º aniversário do levante contra a ocupação soviética de 1956 na capital Budapeste. Na oportunidade, opositores também manifestaram-se contra o atual Primeiro-Ministro, Viktor Orbán.

Tempestade Benjamin causou alerta laranja na costa da França. Loic VENANCE / AFP

Ondas quebram na costa de La Havre, na França, durante a passagem da tempestade Benjamin.

Ditador saudou soldados que participaram do conflito armado na Ucrânia. KCNA VIA KNS / AFP

O ditador norte-coreano, Kim Jon-Un, inspeciona tropas na cerimônia de abertura do novo memorial em homenagem aos feitos de combate norte-coreanos na capital, Pyongyang.

Cargo será ocupado pela primeira vez por uma mulher no país asiático. Kazuhiro NOGI / AFP

A nova Primeira-Ministra do Japão, Sanae Takaichi, discursa no plenário da Casa dos Representantes, em Tóquio. Takaichi será a primeira mulher na história do país a ocupar o cargo.

Investigações tomam forma após 40 anos do crime. ARNAUD FINISTRE / AFP

Repórteres aguardam a aparição de Jacqueline Jacob na Corte de Apelação de Dijon, na França. Após 40 anos, a mulher de 80 anos é uma das suspeitas de ter enviado cartas anônimas ameaçando a família do seu neto, Gregory Villemin, que foi encontrado morto no rio Vosges em 1964.

Políticos se reúnem para discutir novo apoio à Ucrânia. Kirsty Wigglesworth / POOL/AFP

Líderes europeus se reuniram em Londres, no Reino Unido, para discutir mais um pacote de apoio militar à Ucrânia. Na imagem, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e o primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, participam de uma coletiva de imprensa.

Ginasta compete em Jakarta, na Indonésia. Yasuyoshi CHIBA / AFP