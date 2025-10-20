Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia e encerra ciclo da esquerda no poder

Rodrigo Paz votou no segundo turno da eleição presidencial em Tarija, neste domingo. AIZAR RALDES / AFP

Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, foi eleito presidente da Bolívia neste domingo (19), após um histórico segundo turno marcado por uma guinada à direita do país após 20 anos. Essa foi primeira votação de segundo turno da história do país. As informações são do g1 .

Além do vencedor, o segundo turno foi disputado pelo ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, de direita. Paz foi eleito com 54,5% dos votos, com 91,2% dos votos apurados.

Durante a campanha, Paz, afirmou que quer conquistar os eleitores frustrados com a esquerda por meio de propostas mais moderadas para neutralizar a polarização no país. Filho de um ex-presidente, Jaime Paz Zamora, ele indicou diálogo com Lula.