Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia e encerra ciclo da esquerda no poder

Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, foi eleito presidente da Bolívia neste domingo (19), após um histórico segundo turno marcado por uma guinada à direita do país após 20 anos. Essa foi primeira votação de segundo turno da história do país. As informações são do g1.
Além do vencedor, o segundo turno foi disputado pelo ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, de direita. Paz foi eleito com 54,5% dos votos, com 91,2% dos votos apurados.
Durante a campanha, Paz, afirmou que quer conquistar os eleitores frustrados com a esquerda por meio de propostas mais moderadas para neutralizar a polarização no país. Filho de um ex-presidente, Jaime Paz Zamora, ele indicou diálogo com Lula.
O próximo presidente deverá governar, a partir de 9 de novembro, um país em grave crise econômica, com a falta de investimento em exploração de gás resultando em recessão, inflação alta, escassez de dólares e falta de combustíveis.