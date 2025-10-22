Reunião entre Lula e Trump pode ocorrer na cúpula da Asean, na Malásia

Os governos dos Estados Unidos e do Brasil estão negociando uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, na próxima semana, informou uma autoridade americana à AFP nesta quarta-feira (22).

Os dois líderes começaram a resolver suas diferenças após meses de disputas sobre o julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

"O presidente Trump manifestou interesse em se encontrar com o presidente Lula após seu telefonema amigável", disse uma autoridade do governo Trump sob condição de anonimato.

"Há discussões em andamento para facilitar tal reunião enquanto o presidente Trump estiver na Malásia", acrescentou.

Trump e Lula devem viajar para a 47ª cúpula da Asean, que acontecerá de 26 a 28 de outubro em Kuala Lumpur.

Trump impôs tarifas de 50% sobre vários produtos brasileiros e sanções contra várias autoridades de alto escalão, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para punir o Brasil pelo que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

Em setembro, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por sua participação em uma tentativa frustrada de golpe de Estado após perder as eleições de 2022 para Lula.

No entanto, a relação tensa entre Trump e Lula começou a se distender quando os dois líderes, ambos com 79 anos, tiveram um breve encontro à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Eles, então, se falaram por telefone em 6 de outubro e pela primeira vez aventaram a possibilidade de se reunirem na cúpula da Asean.

Na semana passada, durante uma reunião na Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu ao seu homólogo americano, Marco Rubio, que revertesse as tarifas impostas por Washington em julho.