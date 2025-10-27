Partido de Milei vence as eleições legislativas da Argentina

Milei votou em Buenos Aires. LUIS ROBAYO / AFP

O partido A Liberdade Avança, do presidente Javier Milei, venceu as eleições legislativas na Argentina, neste domingo (26). Com 99% das urnas apuradas, a sigla tem mais de 40% dos votos e conquistou maioria em 16 das 24 províncias, incluindo Buenos Aires, onde Milei foi derrotado no pleito legislativo regional em setembro.

Até a 1h de segunda-feira (27), o partido de Milei havia conquistado 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara e 13 das 24 vagas abertas no Senado. Com isso, o presidente aumenta sua base no Congresso e terá mais facilidade para aprovar reformas.

Já o principal partido da oposição, o Força Pátria, está levando 31 cadeiras na Câmara e seis no Senado. Com os partidos aliados, o peronismo ganharia 44 vagas na Câmara e sete no Senado.

Leia Mais Votação legislativa na Argentina registra queda na participação dos eleitores

O pleito foi realizado em meio ao clima de instabilidade cambial que desafia o programa ultraliberal do presidente Javier Milei, amparado por um resgate financeiro dos Estados Unidos.

A participação do eleitorado foi de 67,9% dos quase 36 milhões de cidadãos habilitados a votar, sendo a mais baixa desde o retorno da democracia ao país, em 1983. Em média, nas últimas eleições, a participação foi de 70%.

O voto é obrigatório entre os 18 e 70 anos e facultativo a partir dos 16, embora a participação seja inferior a 70%.

66% dos eleitores foram às urnas. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Teste para Milei

As eleições foram o primeiro teste nacional do apoio a Milei desde que ele assumiu o cargo há dois anos, com a promessa de reanimar a economia argentina, que estava em dificuldades há muito tempo, por meio de uma série de reformas.

O período que antecedeu a eleição foi marcado por uma corrida à moeda nacional, o peso, que forçou Milei a buscar um resgate do presidente dos EUA, Donald Trump, um aliado próximo.

Washington prometeu um pacote de ajuda sem precedentes de US$ 40 bilhões, mas a assistência veio com um aviso de Trump aos argentinos de que ele não seria "generoso" se a eleição de domingo não fosse a favor de Milei.

Na festa da vitória do partido do presidente, centenas de apoiadores comemoraram os resultados com aplausos, abraços, cânticos e até algumas lágrimas.

— Estou muito feliz e animado; não esperava um número tão grande — disse à AFP Facundo Campos, consultor de marketing de 38 anos.

"Deus abençoe a Argentina", escreveu o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, em reação ao X.

São eleitos neste domingo 127 deputados e 24 senadores. LUIS ROBAYO / AFP

Eleição renova metade da Câmara e um terço do Senado

Dois anos após Milei ser eleito presidente, os argentinos voltam às urnas para renovar parte do Congresso. Neste domingo, metade da Câmara dos Deputados da Argentina será renovada — 127 das 257 cadeiras — e um terço do Senado — 24 das 72 cadeiras.

— Sem Congresso não se pode governar — disse Adriana Cotoneo, uma aposentada de 69 anos que votou em Buenos Aires a favor do governo “não porque ache que seja a melhor opção, mas porque sei bem quem não quero que esteja”, em referência ao peronismo.

Apesar disso, ela também criticou o presidente.

— Tenho esperança de que ele reflita sobre os modos (...) Às vezes deveria deixar o ego de lado — opinou.

Em outro ponto de Buenos Aires, Mariana Menéndez, de 54 anos, votou com angústia após a demissão de 200 dos 600 funcionários do hospital onde trabalham:

— A única coisa que este governo fez foi dar maiores benefícios aos grupos de poder, à gente trabalhadora nada.