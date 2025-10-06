Sébastien Lecornu é o quinto primeiro-ministro do segundo mandato de Macron a renunciar; veja a lista

No sistema francês, cabe ao presidente (chefe de Estado) nomear o primeiro-ministro (chefe de governo). CHRISTOPHE ENA / POOL

A França está, de novo, sem primeiro-ministro. Sébastien Lecornu renunciou ao cargo nesta segunda-feira (6) após menos de um mês de ter sido anunciado pelo presidente Emmanuel Macron, que já aceitou a renúncia.

O segundo mandato do presidente francês tem sido marcado por uma instabilidade política. A crise se aprofundou com a renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu, menos de 24 horas após o anúncio de um novo gabinete. Lecornu é o terceiro premiê a deixar o cargo em menos de um ano e o quinto do segundo mandato de Macron (confira a lista abaixo).

Desde as eleições legislativas convocadas por Macron no verão de 2024, a Assembleia Nacional permanece sem maioria, dividida em três grandes blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita. Essa fragmentação tem dificultado a aprovação de medidas-chave, como o orçamento, e alimentado tensões entre o Executivo e o Parlamento.

A instabilidade se deve, principalmente, a uma grande crise econômica.

Após a renúncia de Lecornu, a líder do partido de extrema direita Reunião Nacional (RN), Marine Le Pen, disse que eleições legislativas antecipadas são "absolutamente necessárias" neste momento.

Elisabeth Borne - Maio de 2022 – Janeiro de 2024

Liderou o governo na polêmica reforma da Previdência, que gerou grandes protestos, e na aprovação de diversas leis por decreto. Renunciou ao cargo após o partido governista perder a maioria das cadeiras do Parlamento nas eleições legislativas.

Gabriel Attal - Janeiro de 2024 – Setembro de 2024

Nomeado como o mais jovem primeiro-ministro da história da França, aos 34 anos. Sua ascensão foi vista como uma tentativa de Macron de rejuvenescer o governo e ganhar impulso político, mas durou apenas cerca de nove meses.

Michel Barnier - Setembro de 2024 – Dezembro de 2024

François Bayrou - Dezembro de 2024 – Setembro de 2025

Figura central e de longa data na política de centro francesa, o objetivo de sua nomeação foi buscar uma ampla aliança e estabilidade. Ele também enfrentou dificuldades com a fragmentação parlamentar e questões orçamentárias.

Sébastien Lecornu - Setembro de 2025 – Outubro de 2025

Ex-Ministro da Defesa. Foi o quinto primeiro-ministro em apenas dois anos de segundo mandato. Sua gestão foi extremamente breve, renunciando horas após nomear seu gabinete, em meio a uma crise política e por falta de condições de governar com o parlamento fragmentado.

