Reino Unido pedirá mais mísseis de longo alcance para Ucrânia na cúpula em Londres

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, vai instar os líderes europeus a ampliar o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia durante uma cúpula em Londres nesta sexta-feira (24), que contará com a presença do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Segundo comunicado de seu gabinete, Starmer pedirá aos aliados que "redobrem a entrega de capacidades de longo alcance para que a Ucrânia possa consolidar os avanços obtidos nesta semana", durante a reunião da chamada "coalizão de voluntários".

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o holandês Dick Schoof também participarão do encontro em Londres, enquanto outros líderes, entre eles o presidente francês Emmanuel Macron, participarão por videoconferência.

A cúpula ocorre um dia depois de Zelensky pedir a seus pares europeus, em uma reunião em Bruxelas, a aprovação de um novo empréstimo financiado com ativos russos congelados.

Os aliados ocidentais de Kiev intensificaram esta semana a pressão sobre Moscou.

Os Estados Unidos anunciaram duras sanções contra o petróleo russo, e a União Europeia aprovou, na quinta-feira, um embargo total às importações de gás natural liquefeito (GNL) russo até o fim de 2026, dentro de um novo pacote de sanções.

Além de reforçar as medidas energéticas, Starmer pedirá aos líderes europeus que "concluam o trabalho sobre os ativos soberanos russos para liberar bilhões de libras destinadas a financiar a defesa da Ucrânia", segundo o governo britânico.

O apelo por maior apoio militar vem depois de Zelensky não ter conseguido obter mísseis de longo alcance Tomahawk durante sua recente visita a Washington, apesar das insistentes solicitações por armamentos capazes de atingir alvos em território russo.

Starmer também anunciará a "aceleração" de um programa de fabricação de mísseis de defesa aérea, com o objetivo de entregar à Ucrânia mais de 5 mil dessas armas.

Segundo o comunicado, cerca de 140 unidades de mísseis "leves multipropósito" serão enviadas ainda neste inverno no hemisfério norte.