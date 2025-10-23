Rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos em gesto que não ocorria há 500 anos

Encontro entre o papa Leão XIV e o rei Charles III ocorreu nesta quinta-feira. HANDOUT / VATICAN MEDIA / AFP

O rei Charles III se tornou nesta quinta-feira (23) o primeiro monarca britânico a rezar publicamente com um papa. O chefe da Igreja Anglicana se encontrou com o papa Leão XIV e os dois oraram juntos na Capela Sistina, marcando a primeira vez desde o rompimento da realeza britânica com a Igreja Católica, há 500 anos, que algo assim acontece. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo Vaticano.

Na posição de monarca, Charles é o governador supremo da Igreja da Inglaterra, criada em 1534, quando Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica Romana. O encontro foi celebrado tanto pelo Vaticano quanto pelo Palácio de Buckingham.

"Um momento histórico nas relações entre anglicanos e católicos e terá dois temas centrais: unidade cristã e cuidado com o meio ambiente", afirmou a Santa Sé em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com o g1, o tema central da oração entre os líderes das igrejas, que combinou tradições católicas e anglicanas, foi a proteção da natureza. Além do momentos entre as duas autoridades, o rei Charles será nomeado "confrade real" na Basílica se São Paulo Extramuros, em Roma. Ele terá um assento especial, que permanecerá na igreja para que possa ser usado por seus sucessores.

Visitas anteriores ao Vaticano

Esta é sexta visita de Charles ao Vaticano e a segunda neste ano. Em 9 de abril, o rei visitou o papa Francisco 12 dias antes de sua morte.

Conforme publicou a Família Real no Instagram, o monarca já esteve no país para o funeral do papa João Paulo II, para a canonização do cardeal John Henry Newman e em outras três visitas de Estado, duas ao papa Francisco e uma ao papa Bento XVI.

A mãe dele, rainha Elizabeth II, também esteve no país em duas ocasiões: em 1951 como princesa, e em 1961 como rainha.