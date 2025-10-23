Mundo

Santa Sé
Notícia

Rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos em gesto que não ocorria há 500 anos

Monarca britânico se tornou o primeiro líder da Igreja Anglicana a orar publicamente com o chefe de Estado do Vaticano

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS