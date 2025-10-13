Vídeos mostram reencontros de reféns com seus familiares em Israel

Os reféns libertados nesta segunda-feira (13) pelo Hamas começam a se reencontrar com suas famílias após 738 dias mantidos em poder do grupo terrorista na Faixa de Gaza.

Ao todo, 20 reféns vivos voltaram para casa. Eles haviam sido sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

Em publicação nas redes sociais, as Forças de Defesa Israelenses mostraram o momento em que Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa Dalal se encontraram com suas famílias.

Omri Miran, 48 anos

Omri Miran, massagista e terapeuta que também tem nacionalidade húngara, foi sequestrado no kibutz Nahal Oz, onde vivia com a esposa Lichay Miran-Lavi e duas filhas pequenas, que foram deixadas em liberdade.

O pai dele, Dani Miran, deixou uma barba crescer enquanto espera a volta do filho, após tê-lo visto, barbudo, em um vídeo publicado pelo Hamas em abril de 2024. Ele considera que, se o filho não pode se barbear, ele também não o fará.

No vídeo, Omri Miran pareceu falar sob coação e descreveu uma "situação difícil" pelos "muitos bombardeios" israelenses em Gaza.

Alon Ohel, 24 anos

Alon Ohel, um pianista talentoso que iria iniciar seus estudos musicais em uma escola de prestígio, foi sequestrado no festival após voltar de uma viagem pela Ásia.

O jovem foi capturado junto com outros três em um esconderijo na estrada 232, que conecta os kibutz nos limites de Gaza.

Vivia em Lavon, cidade ao norte de Israel. Também possui nacionalidade sérvia e alemã.

A família de Ohel declarou, em fevereiro de 2025, que recebeu uma primeira prova de vida graças aos depoimentos de outros reféns libertados.

"É evidente que Alon está perdendo a vista do olho direito e parece abatido e angustiado", disseram os pais dele após o Hamas divulgar um vídeo de seu filho em setembro.

Veja fotos dos reencontros



