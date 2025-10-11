Reféns israelenses devem começar a ser libertados na manhã de segunda-feira, afirma Hamas

Cerca de 200 mil palestinos retornaram a Gaza desde o fim dos ataques. EYAD BABA / AFP

A libertação dos 48 reféns israelenses mantidos em Gaza começará na manhã de segunda-feira (13), informou um alto dirigente do Hamas à AFP neste sábado (11). O representante confirmou o início das trocas por prisioneiros palestinos com Israel, como prevê o plano de cessar-fogo.

Conforme publicou o g1, depois que os sequestrados retornarem a Israel, o país iniciará a liberação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos. Esta é a segunda fase do plano de paz assinado pelas duas partes na última semana.

Encontro no Egito

No mesmo dia, haverá um encontro de lideranças mundiais na cidade de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho. A reunião servirá para finalizar o acordo. A informação foi confirmada pelo governo egípcio à agência Reuters.

Estarão presentes nomes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da França, Emmanuel Macron.

72 horas

O acordo de cessar-fogo prevê que Israel deve libertar inicialmente 250 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que cumprem penas de prisão perpétua por ataques fatais. Por outro lado, o Hamas precisa devolver os 48 reféns israelenses ainda mantidos em Gaza desde o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, vivos ou mortos.