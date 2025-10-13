Recifes de coral do mundo superam limite de sobrevivência

Os recifes de coral tropicais do mundo quase certamente cruzaram um ponto sem retorno ao qual não poderão sobreviver com o aquecimento dos oceanos, alerta um relatório científico divulgado nesta segunda-feira (13).

Esta é a primeira vez que os cientistas declaram que a Terra provavelmente atingiu o chamado "ponto de inflexão", uma mudança que pode desencadear mudanças em larga escala e, muitas vezes, permanentes na natureza.

"Infelizmente, agora temos quase certeza de que cruzamos um desses pontos de inflexão para águas quentes ou recifes de corais tropicais", disse à AFP Tim Lenton, coordenador da pesquisa e cientista climático da Universidade de Exeter.

A conclusão é sustentada pela observação de mortes de coral "sem precedentes" nos recifes tropicais desde a primeira avaliação ampla dos pontos de inflexão publicada em 2023, segundo os autores.

Desde então, as temperaturas dos oceanos subiram a níveis históricos e o maior episódio já registrado de branqueamento de corais se propagou por mais de 80% dos recifes mundiais.

Os cientistas consideram que, mesmo em níveis inferiores de aquecimento global do que se acreditava anteriormente, a floresta amazônica pode ficar em uma condição irreconhecível, enquanto as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida poderiam sofrer um colapso.

Para os recifes de coral, há mudanças profundas e duradouras em curso.

"Já com 1,4°C de aquecimento global, os recifes de coral de águas quentes estão ultrapassando o ponto de inflexão térmico e enfrentando um retrocesso sem precedentes", alerta o relatório de 160 cientistas de dezenas de instituições de pesquisa espalhadas pelo mundo.

O consenso científico é que a maioria dos recifes de coral deve morrer com um aquecimento de 1,5°C acima dos níveis do período pré-industrial, um limite que está a apenas poucos anos de ser alcançado.