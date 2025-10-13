Quem são os 20 reféns libertados pelo Hamas após dois anos de guerra

Parte dos reféns libertados nesta segunda-feira. Forças de Defesa de Israel / Divulgação

O Hamas libertou nesta segunda-feira (13) os 20 reféns que eram mantidos em poder do grupo terrorista na Faixa de Gaza há 738 dias. A operação começou por volta de 2h30min (pelo horário de Brasília) e foi concluída cerca de duas horas depois.

A maior parte dos libertados são homens jovens, entre 22 e 28 anos. Apenas um dos reféns possui 48 anos.

Eles haviam sido sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza. Um dos locais atacados foi uma festa de música eletrônica que reunia cerca de 3 mil pessoas.

Veja quem são os reféns libertados

Matan Angrest, 22 anos

O militar Matan Angrest foi capturado em seu tanque perto da Faixa de Gaza, após tentar impedir a infiltração de comandos do Hamas perto da base militar de Nahal Oz.

Gali e Ziv Berman, 28 anos

Os gêmeos Gali e Ziv Berman, que agora têm 28 anos, foram sequestrados no kibutz Kfar Aza, incendiado pelos terroristas. Inseparáveis, os dois irmãos trabalharam juntos no setor de produção musical.

Os pais e o irmão mais velho deles sobreviveram ao ataque de 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra. Eles também possuem nacionalidade alemã.

Elkana Bohbot, 36 anos

Elkana Bohbot foi um dos produtores do Nova Music Festival, junto com seus amigos de infância Michael e Osher Waknin, massacrados junto a cerca de 370 pessoas na festa de música eletrônica. No dia do ataque do Hamas, foi divulgado um vídeo em que ele aparece algemado e ferido no rosto, enquanto é levado por seus sequestradores.

Rom Braslavski, 21 anos

Natural de Jerusalém, Rom Braslavski, também cidadão alemão, ocupava-se da segurança do festival Nova. Entre as 10h30min (7h30min em Brasília), horário em que contatou pela última vez sua mãe, e as 13h30min (10h30min em Brasília), quando desapareceu, foi visto no local ajudando muitos dos participantes, segundo os testemunhos dos sobreviventes. Durante o ataque, ele foi ferido em ambas as mãos.

Em agosto, a Jihad Islâmica, movimento armado aliado do Hamas, publicou um vídeo no qual ele aparece falando sob ameaça.

Nimrod Cohen, 21 anos

Militar, Nimrod Cohen estava estacionado perto do kibutz de Nahal Oz com seu tanque avariado. O soldado foi retirado do veículo pelos agressores, acompanhado de outros três militares, segundos vídeos publicados pelo Hamas.

Seus três companheiros de armas, Omer Neutra, Oz Daniel e Shaked Dahan, morreram em 7 de outubro e seus corpos foram transportados para Gaza.

David e Ariel Cunio, 35 e 28 anos

Os irmãos israelenses-argentinos David e Ariel Cunio foram sequestrados com a família quando se escondiam no quarto de segurança da casa de David no kibutz de Nir Oz. Para obrigá-los a sair, os militantes incendiaram a casa. A família deles conta o maior número de reféns sequestrados, oito.

Sharon Aloni Cunio, 34 anos, esposa de David Cunio, assim como suas duas filhas gêmeas de três anos, sua irmã Danielle Aloni, 44, e a filha dela, de cinco anos, foram libertadas durante a trégua de uma semana em novembro de 2023.

Já a noiva de Ariel Cunio, Arbel Yehoud, de 28 anos, foi libertada em 30 de janeiro de 2025.

O diretor israelense Tom Shoval apresentou, em fevereiro, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, Berlinale, o filme A Letter to David (Carta a David), que homenageia David Cunio.

Em 2013, David Cunio e seu irmão gêmeo Eitan apresentaram no festival de Berlim o filme Youth, no qual interpretaram os personagens principais, sob a direção de Shoval.

Eitan Cunio escapou das mãos do Hamas se escondendo em seu refúgio de Nir Oz. Os irmãos gêmeos têm a mesma tatuagem de três estrelas verdes no punho.

O filme Carta a David recebeu, em setembro, o Ofir (prêmio israelense equivalente ao Oscar) de melhor documentário.

Evyatar David, 24 anos

Os pais de Evyatar David descobriram que seu filho estava em um cativeiro em Gaza por uma foto recebida na rede social Telegram. Nela, o jovem aparece com o rosto iluminado por uma lanterna de bolso.

Em 7 de outubro, ele participou com o amigo de infância Guy Gilboa Dalal do festival Nova. Seu amigo também foi sequestrado e acredita-se que esteja vivo.

Apaixonado por música, trabalhava em um café para juntar dinheiro, com o sonho de viajar para a Tailândia.

Em agosto, o Hamas divulgou um vídeo que mostra Evyatar David muito debilitado pela falta de comida.

Guy Gilboa Dalal, 24 anos

Guy Gilboa Dalal participou com três amigos de sua primeira festa rave quando foi sequestrado no festival Nova. A família dele soube do sequestro ao ver um vídeo dele e de seu melhor amigo, Evyatar David, amarrados em um túnel de Gaza.

Segundo o testemunho de um refém libertado em junho durante uma operação do Exército israelense, ele sofreu abusos por parte de seus sequestradores.

Guy Gilboa Dalal e Evyatar David apareceram, em fevereiro, em um vídeo do Hamas, em que são vistos acompanhando a liberação de outros reféns em Gaza, e, depois, são trancados em um veículo.

Também aparecem em um vídeo divulgado pelo Hamas em 5 de setembro, em um túnel com o refém Alon Ohel.

Apaixonado pelo Japão, Guy Gilboa Dalal aprendeu o idioma para, algum dia, conhecer o país. Ele trabalhou como técnico de informática.

Maxim Herkin, 37 anos

Israelense e russo, Maxim Herkin é pai de uma menina que agora tem cinco anos, e que mora com sua mãe na Rússia. Maxim havia emigrado para Israel vindo da Ucrânia.

Antes de ser sequestrado no festival, escreveu para sua mãe: "Está tudo bem, estou voltando".

Na primavera de 2025, o Hamas divulgou um vídeo em que Maxim aparece deitado, com a cabeça e o braço esquerdo cobertos de faixas com manchas marrons.

Eitan Horn, 39 anos

Eitan Horn foi sequestrado na loja de seu irmão mais velho, Yair Horn, no kibutz Nir Oz.

Yair, igualmente sequestrado naquele dia e acometido por diabetes, foi libertado em fevereiro deste ano. Até então, os dois irmãos ficaram juntos no cativeiro.

Eitan, é educador e trabalhou durante muito tempo com diferentes movimentos juvenis, com os quais também esteve no Peru.

Segev Kalfon, 27 anos

Segev Kalfon trabalhou com seu pai na padaria da família de Arad, no deserto de Negev.

Um amigo de infância, que estava com ele no festival, conta detalhes do seu sequestro. Foi surpreendido por terroristas quando estava escondido em um arbusto à beira da estrada 232, que conecta os kibutz situados ao longo da fronteira com Gaza.

Bar Kuperstein, 23 anos

Antes de ser sequestrado no festival, o Bar Kuperstein tentou socorrer feridos por disparos na festa.

Ele era enfermeiro do Exército, mas nesse dia não estava em serviço. Pouco depois de seu sequestro, foram divulgados vídeos nos quais ele aparecia amarrado.

Kuperstein é originário de Holon, perto de Tel Aviv. O pai dele, Tal, sofreu um acidente que o deixou com deficiência. Não pode falar nem se mover. Em parte por isso, Bar assumiu o papel de pai da família aos 17 anos.

Há alguns meses, Kuperstein consegue se expressar, embora com dificuldade. Explicou à AFP que quer fazer uma surpresa ao filho quando ele voltar.

Omri Miran, 48 anos

Omri Miran, massagista e terapeuta que também tem nacionalidade húngara, foi sequestrado no kibutz Nahal Oz, onde vivia com a esposa Lichay Miran-Lavi e duas filhas pequenas, que foram deixadas em liberdade.

O pai dele, Dani Miran, deixa uma barba crescer enquanto espera a volta do filho, após tê-lo visto, barbudo, em um vídeo publicado pelo Hamas em abril de 2024. Ele considera que, se o filho não pode se barbear, ele também não o fará.

No vídeo, Omri Miran pareceu falar sob coação e descreveu uma "situação difícil" pelos "muitos bombardeios" israelenses em Gaza.

Voltou a aparecer em outro vídeo divulgado pelo Hamas em 23 de abril de 2025.

Eitan Mor, 25 anos

Primogênito de oito filhos, em uma família religiosa da colônia de Kyriat Arba, na Cisjordânia ocupada, Eitan Mor estava no festival como agente de segurança com vários amigos.

Seu pai, Tzvika Mor, é o fundador do Fórum da Esperança, um coletivo de pais de referência que se opõe a qualquer acordo com o Hamas, e que exclua das autoridades israelenses uma maior pressão militar para que os islâmicos se rendam e entreguem os sequestrados.

Eitan Mor trabalhava em um café de Jerusalém e sonhava em abrir seu próprio restaurante. Ele mantinha contato com seus pais, apesar de ter se distanciado da religião.

Yosef Haim Ohana, 25 anos

Yosef Haim Ohana, tinha o projeto de estudar "coaching", mas foi sequestrado no festival, onde trabalhou como barman.

Ele foi visto ajudando os feridos antes de partir com um amigo.

Filho de pais divorciados, Ohana, durante sua infância, perdeu seu irmão Acher-Yitzhak, que faleceu de câncer aos sete anos.

O refém apareceu, em maio, em um vídeo divulgado pelo Hamas junto com outro refém, Elkana Bohbot.

Alon Ohel, 24 anos

Alon Ohel, um pianista talentoso que iria iniciar seus estudos musicais em uma escola de prestígio, foi sequestrado no festival após voltar de uma viagem pela Ásia.

O jovem foi capturado junto com outros três em um esconderijo na estrada 232, que conecta os kibutz nos limites de Gaza.

Vivia em Lavon, cidade ao norte de Israel. Também possui nacionalidade sérvia e alemã.

A família de Ohel declarou, em fevereiro de 2025, que recebeu uma primeira prova de vida graças aos depoimentos de outros reféns libertados.

"É evidente que Alon está perdendo a vista do olho direito e parece abatido e angustiado", disseram os pais dele após o Hamas divulgar um vídeo de seu filho em setembro.

Avinatan Or, 32 anos

Nascido em uma família religiosa da colônia de Shilo, na Cisjordânica ocupada, Avinatan Or é o segundo de sete irmãos.

Sua companheira, Noa Argamani, sequestrada ao mesmo tempo que ele, foi libertada em uma operação militar israelense em junho de 2024.

Ambos tinham o projeto de instalação em Beersheva, no sul de Israel.

Também possui nacionalidade britânica.

Matan Zangauker, 25 anos

Matan Zangauker foi sequestrado em casa, no Kibutz Nir Oz, junto com Ilana Gritzewsky, sua parceira israelense-mexicana, libertada em 30 de novembro de 2023, no último dia da primeira trégua.

Gritzewsky se tornou uma das principais figuras para a divulgação dos reféns juntamente com a mãe de seu parceiro, Einav Zangauker.

Em setembro de 2025,Einav ameaçou processar o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para "assassinato" caso seu filho não fosse libertado com vida.