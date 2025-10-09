Quatro músicos são feridos em ataque de sicários durante show em Lima

Quatro membros de uma conhecida orquestra peruana de cumbia foram feridos a tiros quando realizavam um show em Lima, em um ataque de sicários no qual um vendedor também foi atingido, informou a polícia nesta quinta-feira (9).

A ação contra a orquestra Agua Marina acrescenta mais tensão a um país abalado por uma onda de extorsões do crime organizado nunca vista anteriormente.

A crise de insegurança desencadeou protestos contínuos contra o governo da impopular Dina Boluarte.

Antes da meia-noite de quarta-feira (8), o grupo de cumbia - o gênero mais popular do Peru - foi atacada quando se apresentava no distrito de Chorillos, no sul de Lima, disse a polícia.

"O objetivo era atentar contra as pessoas que estavam no palco", declarou o chefe da região policial da capital, Felipe Monroy, à imprensa.

Vídeos postados nas redes sociais por espectadores do show mostram vários momentos do ataque. Em alguns deles, é possível ouvir uma rajada de tiros e, em outros, um músico desmaiando nos braços de outros membros da orquestra que o retiram do palco.

Em um comunicado, o Ministério Público informou que, durante a ação dos sicários, cinco pessoas ficaram feridas, "entre elas quatro músicos e um vendedor de bebidas alcoólicas".

As autoridades ainda não determinaram se o ataque está relacionado às extorsões dos múltiplos grupos criminosos que operam no Peru e que afetam principalmente a capital de dez milhões de habitantes.

Por enquanto, peritos da polícia "recolheram 27 cápsulas de balas de 9 milímetros e não se descarta que os agressores tenham usado mais de uma arma ao abrir fogo", destacou Monroy.

"Todos os empresários artísticos e promotores estão sendo extorquidos, façamos já um plano de emergência", clamou, nesta quinta-feira, o presidente da Associação de Artistas e Empresários do Peru, Walter Dolorier.

Em março, o cantor do grupo Armonía 10, Paúl Flores, morreu quando vários sicários em motos atacaram a tiros o ônibus da banda quando saía de um show no populoso distrito de San Juan de Lurigancho, no leste de Lima.

No Peru, as denúncias de extorsão passaram de 2.396 em 2023 para 15.336 em 2024, um aumento de 540%. Lima liderou o registro, segundo números oficiais.

Somente entre janeiro e agosto, a polícia recebeu 18.385 denúncias em todo o país.