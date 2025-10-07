Quatro desaparecidos em desabamento parcial de prédio em Madri

Um prédio em construção no centro de Madri desabou parcialmente na tarde desta terça-feira (7), deixando quatro desaparecidos e "cerca de dez feridos" em um bairro turístico da capital espanhola.

O acidente ocorreu em uma rua próxima à turística Plaza Mayor, pouco antes das 13h30 (08h30 no horário de Brasília). O prédio de seis andares, que costumava abrigar escritórios, estava sendo reformado para se tornar um hotel quatro estrelas.

"A estrutura de um prédio desabou e isso fez com que os vários andares caíssem até o porão", disse à imprensa Francisco Martín Aguirre, delegado do governo na Comunidade de Madri. Segundo ele, "o possível impacto nos prédios vizinhos está sendo analisado".

Milagros García, que trabalha em um salão de beleza em frente ao prédio, disse que houve "uma enorme explosão" que arrancou "vidros e tudo".

"Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Ouvimos muitas sirenes em todas as direções e, a princípio, pensamos que fosse algum tipo de ataque terrorista", disse Adam Trott, um turista de 33 anos de Boston.

Segundo o delegado do governo, "quatro pessoas estão desaparecidas", incluindo "trabalhadores da reforma do prédio".

"Atualmente, há cerca de dez feridos", acrescentou, especificando que os ferimentos foram "em sua maioria leves", embora alguns também tenham sofrido ferimentos mais graves, com fraturas.

Um dos feridos foi levado ao hospital, de acordo com o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida.