Qualquer operação da CIA "fracassará", diz ministro da Defesa da Venezuela sobre ações norte-americanas em seu país

Vladimir Padrino López (D) discursou nesta quinta-feira. Alexandre Manfrim / Ministério da Defesa do Brasil

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, disse nesta quinta-feira (23) que qualquer operação da CIA contra seu país "falhará". A declaração acontece uma semana após o presidente dos EUA, Donald Trump, autorizar uma ação secreta contra o país sul-americano.

— Sabemos que a CIA está presente não somente na Venezuela, mas em todas as partes do mundo — disse Padrino.

— Poderão inserir não sei quantas unidades designadas à CIA em operações encobertas a partir de qualquer flanco da nação e qualquer tentativa fracassará — discursou.

Padrino supervisionou uma nova rodada de exercícios militares em estados costeiros da Venezuela.

Na semana passada, Trump também afirmou que estava considerando ataques por terra contra supostos cartéis de drogas, depois de já ter iniciado uma campanha para atacar supostos barcos de tráfico de drogas no mar.

Desde agosto, os Estados Unidos mantêm navios no Caribe, próximo à Venezuela. Neste período, o exército americano já realizou ataques a embarcações acusadas de transportar drogas.

A Venezuela, no entanto, sustenta que se trata de um plano para derrubar o presidente Nicolás Maduro. A Casa Branca oferece uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que possam levar à prisão do líder venezuelano.

Venezuela tem cinco mil mísseis russos, afirma Maduro

Também respondendo às ações norte-americanas, na quarta-feira (22), Nicolás Maduro disse que a Venezuela tem cinco mil mísseis terra-ar portáteis russos para combater as forças dos EUA posicionadas no Caribe.

Em uma cerimônia televisionada com altos líderes militares, Maduro disse que a Venezuela tem mísseis de curto alcance de fabricação russa, conhecidos como Igla-S.