Quadro de Picasso avaliado em R$ 3,8 milhões desaparece durante transferência de Madri para Granada

A polícia espanhola investiga o desaparecimento de um quadro de Pablo Picasso quando era transportado de Madri, para Granada, na Espanha, para uma exposição, informaram nesta quinta-feira (16) fontes das forças de segurança à AFP.
Fontes da Polícia Nacional confirmaram uma investigação sobre o desaparecimento da obra do pintor andaluz (1881-1973), mas não revelaram detalhes porque o caso está sob segredo de Justiça.
Segundo o jornal Ideal de Granada, a obra Natureza morta com guitarra, um óleo sobre tela avaliado em 600 mil euros (R$ 3,8 milhões), seria exibida na mostra Bodegón da Fundação Caja Granada.
Todas as obras da exposição na cidade andaluz procedem de coleções privadas, segundo a entidade que organiza a mostra.
O valor elevado das obras de Picasso — dois de seus quadros superaram US$ 140 milhões em leilões nos últimos anos — aumenta o risco de roubo.
Um dos mais notórios foi o roubo em 1976 de mais de 100 quadros do artista expostos no Palácio dos Papas da cidade francesa de Avignon, mas todas as obras foram recuperadas.