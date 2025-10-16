Quadro de Picasso avaliado em R$ 3,8 milhões desaparece durante transferência de Madri para Granada

Pintor espanhol faleceu em 1973. Wikimedia Commons / Reprodução

A polícia espanhola investiga o desaparecimento de um quadro de Pablo Picasso quando era transportado de Madri, para Granada, na Espanha, para uma exposição, informaram nesta quinta-feira (16) fontes das forças de segurança à AFP.

Fontes da Polícia Nacional confirmaram uma investigação sobre o desaparecimento da obra do pintor andaluz (1881-1973), mas não revelaram detalhes porque o caso está sob segredo de Justiça.

Segundo o jornal Ideal de Granada, a obra Natureza morta com guitarra, um óleo sobre tela avaliado em 600 mil euros (R$ 3,8 milhões), seria exibida na mostra Bodegón da Fundação Caja Granada.

Todas as obras da exposição na cidade andaluz procedem de coleções privadas, segundo a entidade que organiza a mostra.

O valor elevado das obras de Picasso — dois de seus quadros superaram US$ 140 milhões em leilões nos últimos anos — aumenta o risco de roubo.