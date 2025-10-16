Mundo

Na Espanha
Notícia

Quadro de Picasso avaliado em R$ 3,8 milhões desaparece durante transferência de Madri para Granada

Obra seria exibida na mostra Bodegón. O valor elevado das telas de Picasso aumenta o risco de roubo, segundo a polícia

AFP

