Putin: Rússia não será afetada se EUA desistirem de prorrogar tratado nuclear

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira, 10, que a eventual decisão dos Estados Unidos de não prorrogar o tratado de controle de armas estratégicas "não será crítica" para Moscou. "Se o lado americano considerar que não precisa disso, para nós isso é absolutamente indiferente", disse o líder russo em coletiva de imprensa.

Segundo ele, "a modernidade dos nossos meios de dissuasão nuclear é superior à de qualquer outro Estado nuclear" e o país "está desenvolvendo tudo isso de forma muito ativa".

Putin, no entanto, não mencionou diretamente a existência de uma nova corrida armamentista.

Em outro momento, o presidente comentou o fato do presidente norte-americano, Donald Trump, não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. "Se o atual presidente dos Estados Unidos merece ou não o Prêmio Nobel da Paz, não sei, mas ele realmente faz muito para tentar resolver crises complexas que duram anos ou décadas", afirmou.