Putin não foi 'honesto nem sincero' com Trump, diz secretário do Tesouro dos EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, não foi "nem honesto nem sincero" durante suas conversas com Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia, por isso Washington decidiu impor a Moscou sanções mais amplas e estritas, declarou nesta quarta-feira (22) o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
O presidente Trump está "decepcionado com o estado atual destas conversas", disse Bessent ao canal Fox Business.
"O presidente Putin não foi nem honesto nem sincero quando compareceu à mesa" de negociações, acrescentou.
Bessent anunciou antes que Washington endureceria as sanções contra a Rússia, uma medida que a UE também adiantou nesta quarta-feira contra o petróleo e o gás russos em uma tentativa de cortar o financiamento de Moscou.
Trump e Putin tinham uma reunião prevista para Budapeste, na Hungria, para tratar do conflito na Ucrânia. Mas o presidente americano ameaçou na terça-feira cancelar o encontro.
* AFP