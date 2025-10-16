Um pessoa morre e mais de cem ficam feridas em protesto contra novo governo do Peru

Uma pessoa morreu e mais de cem ficaram feridas nos confrontos registrados na noite de quarta-feira (15) no centro de Lima, no Peru, durante um grande protesto liderado por jovens contra o Congresso e o governo que tomou posse recentemente.

Uma multidão seguiu em direção à sede do Legislativo em uma manifestação contra a classe política e a onda de extorsões e assassinatos do crime organizado. A crise de segurança precipitou a destituição da presidente Dina Boluarte em um julgamento político expresso no dia 10 de outubro.

O político de direita José Jerí, 38 anos, que era presidente do parlamento, assumiu o posto de chefe de Estado, de maneira transitória, até julho de 2026, quando deverá entregar o poder ao candidato eleito nas eleições gerais do próximo ano.

Antes da inesperada mudança de presidente, a Geração Z, um coletivo de jovens de 18 a 30 anos, e sindicatos de artistas e de trabalhadores dos transportes públicos haviam convocado o protesto de quarta-feira. Durante a noite, os manifestantes tentaram derrubar as barreiras de segurança que haviam sido instaladas nas imediações do Congresso.

A polícia dispersou a multidão com gás lacrimogêneo e avançou com escudos e cassetetes contra os manifestantes que atiravam pedras e lançavam fogos de artifício. Um homem identificado como Eduardo Ruiz Sanz, 32 anos, morreu. A ONG Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos afirmou que a "vítima teria sido atingida por um tiro supostamente disparado por um policial à paisana".

Descontentamento geral

As manifestações contra a classe política e a insegurança aumentaram nas últimas semanas em Lima. O Peru passou por sete governos na última década, incluindo o que foi instalado em substituição à impopular Dina.

A manifestação de quarta-feira foi a mais violenta registrada até o momento. Segundo a Defensoria do Povo, 102 pessoas feridas foram atendidas nos serviços de emergência, "24 civis e 78 policiais".

— Eu acho que há um descontentamento geral porque não há um plano de segurança do Estado — declarou à AFP a trabalhadora autônoma Amanda Meza, 49 anos, durante o protesto.

Com os confrontos de quarta-feira, ao menos 176 pessoas ficaram feridas durante os protestos mais recentes, incluindo agentes das forças de segurança, manifestantes e jornalistas, segundo as autoridades e fontes independentes. O presidente Jerí denunciou que a "manifestação pacífica" foi infiltrada por delinquentes "para gerar caos".

— Todo o peso da lei para eles — advertiu.

A manifestação de quarta-feira também teve a participação de organizações feministas, que protestaram contra o novo presidente por uma denúncia de um suposto caso de agressão sexual em dezembro de 2024, quando Jerí era parlamentar. A denúncia foi arquivada em agosto pela procuradoria por falta de evidências, segundo o ministério público. As ativistas, no entanto, exibiram uma grande bandeira peruana com a frase "presidente do Peru José Jerí estuprador".