Programa lunar dos EUA é motivo de tensão entre Musk e Nasa

O diretor-executivo da SpaceX, Elon Musk, atacou nesta terça-feira (21) o chefe interino da Nasa depois que ele mencionou a possibilidade de dispensar a empresa na próxima missão à Lua.

"Sean Dummy [um trocadilho entre dummy, idiota em inglês, e o sobrenome Duffy], está tentando destruir a Nasa!", escreveu o bilionário em sua rede social X, referindo-se a Sean Duffy, secretário de Transporte do governo Trump e atual responsável provisório pela agência espacial.

Na véspera, Duffy havia afirmado à emissora Fox News que buscava novas propostas para a missão lunar Artemis 3, que pretende levar astronautas americanos de volta à Lua. A iniciativa foi motivada pelos atrasos da SpaceX no desenvolvimento de seu foguete Starship.

"Adoro a SpaceX. É uma empresa incrível. O problema é que estão atrasados. Perderam prazos e estamos em uma corrida com a China", explicou Duffy.

A decisão foi tomada após especialistas alertarem que o Starship, cuja versão modificada deve servir como módulo lunar, não ficará pronto dentro do cronograma previsto.

Musk rebateu as críticas no X e afirmou que seu foguete "acabará realizando toda a missão lunar", já que a SpaceX "avança como um raio em comparação com o resto da indústria espacial".

A Nasa planeja que a missão Artemis 3 ocorra em meados de 2027, embora especialistas considerem essa meta inviável, pois a SpaceX ainda precisa superar grandes desafios técnicos antes que o foguete esteja pronto para uma missão desse porte.

Enquanto isso, a China segue avançando em seus planos de enviar uma missão tripulada à Lua até 2030.

A Nasa também avalia recorrer a outra empresa, como a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, para garantir um módulo lunar antes desse prazo.