Procuradora-geral de Nova York se declara inocente em processo impulsionado por Trump

Letitia James, a procuradora-geral de Nova York que processou em 2021 o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente nesta sexta-feira (24) da acusação de fraude bancária.

James, uma das três personalidades críticas de Trump que foram acusadas penalmente nas últimas semanas, apresentou a declaração em um comparecimento a um tribunal federal em Norfolk (Virginia), segundo informaram a Fox News e a CNN.

O juiz que preside o tribunal fixou a data do julgamento para 26 de janeiro.

James enfrenta uma acusação de fraude bancária e outra de declarações falsas para uma instituição financeira em relação a uma propriedade que comprou na Virgínia em 2020.

"Isso não é sobre mim. É sobre todos nós e de um sistema de justiça que foi instrumentalizado (...) como ferramenta de vingança", disse James nos arredores do tribunal após a leitura das acusações.

O caso contra a procuradora foi apresentado um dia depois que outro adversário de Trump, o ex-diretor do FBI James Comey, se declarou inocente das acusações de prestar declarações falsas ao Congresso e obstruir um procedimento legislativo.

John Bolton, assessor de segurança nacional de Trump antes de se tornar um duro crítico do presidente republicano, foi acusado na semana passada por uso indevido de informação confidencial. Bolton também se declarou inocente.

Os casos contra James e Comey foram apresentados pela procuradora-geral designada por Trump, Lindsey Halligan, depois que o procurador anterior renunciou alegando falta de provas contra eles.

Após a saída de Trump da Casa Branca em 2021, James apresentou um processo civil por fraude contra ele, alegando que o republicano havia aumentado ilegalmente seu patrimônio e manipulado o valor de suas propriedades para obter empréstimos bancários em condições favoráveis.