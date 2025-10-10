Príncipe William chora em vídeo sobre prevenção ao suicídio

Em razão do Dia Mundial da Saúde Mental, a família real britânica divulgou, nesta sexta-feira (10), um vídeo em que se vê o príncipe William muito emocionado ao falar com uma mulher sobre o suicídio do marido.

Amplamente divulgado na imprensa britânica e nas redes sociais, o vídeo mostra o príncipe conversando com uma mulher, Rhian Mannings, cujo marido tirou a própria vida cinco dias após a morte repentina de seu filho de um ano, em 2012.

Recebido pela viúva em sua residência, o herdeiro do trono pergunta o que ela diria ao marido se pudesse.

"Gostaria de sentar-me ao lado dele e perguntar por que ele não veio até mim para conversar", responde a mãe de dois adolescentes ao príncipe de Gales.

"Ele perdeu muita alegria e estaríamos bem. Acho que isso é o mais difícil, que estaríamos bem", acrescenta.

William, muito emocionado, olha para outro lado e segura as lágrimas, levando uma mão à boca.

Nesse momento, a senhora lhe pergunta se ele está bem.

"Sinto muito, é difícil fazer essas perguntas", responde o príncipe, ao que a viúva lembra que ele também conheceu o luto familiar, em referência à morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997.

A divulgação do vídeo coincide com o lançamento, por parte de William e sua esposa, Catherine, de uma fundação de prevenção ao suicídio, financiada pelos príncipes de Gales com um milhão de libras (7,1 milhões de reais), segundo comunicado do Palácio de Kensington.