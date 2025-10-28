Presidente eleito da Bolívia viaja aos EUA para reparar relações e buscar ajuda financeira

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, buscará nesta semana, nos Estados Unidos, o restabelecimento das relações diplomáticas com Washington, rompidas desde 2008, além de apoio de organismos internacionais de crédito para superar a grave crise econômica.

O líder de centro-direita, que assumirá o poder em 8 de novembro, planeja realizar reuniões em Washington com representantes do governo do presidente Donald Trump, assim como com dirigentes do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da CAF e do Fundo Monetário Internacional.

"Voltaremos com dólares fresquinhos para nossas reservas internacionais", disse Paz à imprensa no fim de semana.

Seus assessores viajaram nesta terça-feira (28). Ainda não se sabe quando o presidente eleito chegará nem qual será sua agenda de atividades.

Paz prometeu que suas primeiras medidas se concentrarão em resolver a escassez de divisas no sistema financeiro e o desabastecimento interno de combustíveis. A inflação interanual até setembro superou 23%.

O atual governo da Bolívia quase esgotou suas reservas de dólares para sustentar uma política universal de subsídios aos combustíveis.

O plano é "nos reunirmos com todos os organismos multilaterais de financiamento e com o governo dos Estados Unidos", disse José Luis Lupo, um de seus assessores, à emissora Unitel, no aeroporto de El Alto.

Após vencer o segundo turno em 19 de outubro, Paz anunciou que restabeleceria as relações com os Estados Unidos.

Em 2008, o então presidente de esquerda Evo Morales expulsou o embaixador americano, acusando-o de apoiar um suposto complô da direita para dividir a Bolívia.

Desde então, as relações entre La Paz e Washington estão mantidas apenas em nível de encarregados de negócios.

Durante sua viagem a Washington, Paz prevê reuniões nos departamentos de Estado, do Tesouro e de Comércio dos Estados Unidos.

A primeira missão internacional de Paz ocorre após o anúncio de que ele não convidará para sua posse os presidentes de Venezuela, Cuba e Nicarágua, países que considera não democráticos.

Em resposta, esses países, que integram a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba), decidiram há alguns dias suspender a participação do futuro governo de Paz nesse bloco de esquerda.