Donald Trump chega a Israel

Donald Trump chegou a Israel após a libertação dos últimos reféns da guerra contra o Hamas. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pousou em Israel nesta segunda-feira (13). Ele chegou ao país por volta das 3h30min, no horário de Brasília, pouco após a libertação dos primeiros sete reféns.

De acordo com a Casa Branca, Trump assistiu à libertação dos sequestrados pela televisão pouco antes de pegar o voo.

Nas próximas horas, Trump irá se reunir com familiares de reféns e discursará no parlamento de Israel, onde receberá uma medalha.

— Esse é um grande dia, um novo começo. A guerra acabou — celebrou Trump em conversa com jornalistas a caminho do parlamento israelense.

Ele afirmou ainda que o Hamas irá cumprir com o plano de desarmamento.

Libertação de reféns

A libertação dos reféns começou por volta de 2h30min (pelo horário de Brasília) e foi concluída cerca de duas horas depois.

Ao todo, 20 reféns vivos voltaram para casa após 738 dias em poder do grupo terrorista na Faixa de Gaza.