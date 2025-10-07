Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz ministra

Presidente foi atacado enquanto chegava a um evento na província de Cañar. Presidencia Ecuador / Presidencia Ecuador

Daniel Noboa, presidente do Equador, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesta terça-feira (7), segundo a ministra da Energia, Inés María Manzano.

O carro em que o líder do Executivo estava foi atacado a tiros enquanto Noboa chegava a um evento na província de Cañar, na região central do país. As informações são do g1.

Ainda de acordo com a ministra, cinco pessoas foram detidas.

— Quinhentas pessoas apareceram e estavam atirando pedras (na caravana) e, obviamente, também há marcas de bala no carro do presidente — disse Manzano à imprensa local.

Conforme o governo — em post nas redes sociais —, todos os presos serão "processados por terrorismo e tentativa de homicídio".

O governo do Equador enfrenta uma série de protestos contra o aumento do preço do diesel. No sábado (5), Noboa declarou estado de emergência em 10 das 24 províncias do país.