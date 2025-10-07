Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz ministra

Daniel Noboa, presidente do Equador, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesta terça-feira (7), segundo a ministra da Energia, Inés María Manzano.
O carro em que o líder do Executivo estava foi atacado a tiros enquanto Noboa chegava a um evento na província de Cañar, na região central do país. As informações são do g1.
Ainda de acordo com a ministra, cinco pessoas foram detidas.
— Quinhentas pessoas apareceram e estavam atirando pedras (na caravana) e, obviamente, também há marcas de bala no carro do presidente — disse Manzano à imprensa local.
Conforme o governo — em post nas redes sociais —, todos os presos serão "processados por terrorismo e tentativa de homicídio".
O governo do Equador enfrenta uma série de protestos contra o aumento do preço do diesel. No sábado (5), Noboa declarou estado de emergência em 10 das 24 províncias do país.
De acordo com a Secretaria-Geral de Comunicação da Presidência, o presidente vai manter sua agenda semanal normalmente, mesmo após o ataque. A informação é do jornal local El Universo.