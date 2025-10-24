Presidente do Equador denuncia tentativa de envenenamento

Daniel Noboa tem 37 anos. MARCOS PIN / AFP

O presidente do Equador, Daniel Noboa, revelou na quinta-feira (23) que foi alvo de uma tentativa de envenenamento com "três produtos químicos" adicionados a uma geleia e alguns chocolates que recebeu de presente em um evento público.

Esta é a segunda denúncia apresentada pelo governo sobre tentativas de atentar contra a vida do presidente, em meio a grandes manifestações de indígenas contra sua gestão.

— Três compostos em uma alta concentração. É impossível que não tenha sido intencional. Apresentamos a denúncia, apresentamos as provas, a concentração dos três produtos químicos — afirmou em uma entrevista ao canal CNN.

O órgão militar responsável pela segurança do presidente apresentou uma denúncia ao Ministério Público.

Outros ataques

No início de outubro, o governo afirmou que o carro em que o presidente viajava foi atingido por tiros disparados por manifestantes indígenas.

Em meio aos protestos contra a eliminação do subsídio ao diesel, Noboa entrou em duas ocasiões em áreas ocupadas por manifestantes. Nas duas vezes, ele foi recebido com paus e pedras.