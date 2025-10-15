Presidente de Peru nomeia general linha-dura para liderar combate ao crime

O novo presidente do Peru, José Jerí, nomeou, nesta terça-feira (14), um general reformado que combateu a guerrilha do Sendero Luminoso como ministro do Interior, um dos cargos-chave do governo de transição.

Jerí, de 38 anos, empossou seu gabinete após assumir o cargo de chefe de Estado, substituindo Dina Boluarte, destituída pelo Congresso na sexta-feira em um julgamento político.

O mandatário, que desempenhava como chefe do parlamento, estabeleceu como prioridade "a guerra contra a criminalidade e a delinquência", diante da onda de extorsões e assassinatos que sacode o país sul-americano.

Nesse sentido, designou o general de polícia Vicente Tiburcio como titular da pasta de Interior, durante uma cerimônia no Palácio Presidencial.

O oficial de 61 anos fez parte do Grupo Especial de Inteligência, que participou da Operação Victoria que levou à captura de Abimael Guzmán, o líder do Sendero Luminoso, em 1992.

A guerrilha maoista foi dizimada com violência e ferocidade no âmbito do conflito interno. Atualmente, permanecem ativos alguns remanescentes que lucram com o tráfico de drogas, de acordo com autoridades.

Tiburcio também é conhecido por sua experiência na luta "contra o crime organizado, o tráfico de drogas e o terrorismo", indicou o governo em comunicado.

O Peru vivencia uma grave crise de insegurança por conta do crime organizado.

Diante da falta de resultados contra as organizações criminosas, Boluarte foi removida de suas funções em meio a protestos contínuos de diversos setores, sobretudo em Lima.

Nesta terça, Jerí lançou uma advertência às gangues que operam de dentro das prisões, após liderar operações de busca no sábado em vários centros penitenciários.

"Se continuarem submetendo nossas ruas de dentro das prisões, vamos entrar com mais decisão. Vamos mudar tudo o que tiver que mudar. Estão advertidos", afirmou o presidente durante uma reunião com prefeitos antes de empossar o gabinete de ministros.

Jerí também nomeou o advogado Ernesto Álvarez, de 64 anos e ex-presidente do Tribunal Constitucional, como chefe de gabinete.

Entre os 19 ministros há quatro mulheres, incluindo a nova titular de Economia.

Jerí assumiu a presidência por um período que se estenderá até julho de 2026, quando deverá entregar o poder ao presidente que sair vencedor nas eleições gerais do próximo ano.

O pleito já estava programado desde antes da destituição de Boluarte.