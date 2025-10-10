Prêmio Nobel: como é feita a escolha dos vencedores e quanto cada um recebe

Alfred Nobel, inventor da dinamite, idealizou o prêmio. Jonathan NACKSTRAND / AFP

Todos os vencedores do Prêmio Nobel de 2025 serão anunciados até a próxima segunda-feira (13). Nesta sexta (10), a líder opositora venezuelana María Corina Machado recebeu o Nobel da Paz.

A premiação é dividida em cinco categorias: paz, medicina, química, física, literatura e economia, de acordo com as áreas de maior interesse de Alfred Nobel, inventor da dinamite.

Cada vencedor recebe 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a R$ 6,2 milhões. O valor vem da fortuna deixada por Nobel, administrada pela Fundação Nobel desde 1900, quando foi criada.

Segundo a entidade, o químico determinou em testamento que sua herança fosse usada para criar um fundo de investimento seguro, e que os rendimentos fossem destinados a financiar as futuras premiações.

Ele deixou cerca de 31 milhões de coroas suecas (equivalente a R$ 17,5 milhões, na cotação atual) antes de morrer, em 1896. A fundação foi criada quatro anos depois, em 1900, e a primeira edição do prêmio ocorreu em 1901.

Como funciona a premiação

Desde a sua criação, o prêmio é entregue dia 10 de dezembro, data do falecimento do inventor. O anúncio dos vencedores, no entanto, é feito sempre em outubro, dois meses antes da entrega. O Nobel só deixou de ser concedido durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.

Cada categoria pode premiar até três pessoas. No caso do Nobel da Paz, também é possível contemplar organizações — regra prevista nos estatutos originais da fundação.

No testamento, Nobel definiu as instituições responsáveis pela escolha dos vencedores: o Parlamento Norueguês elege o comitê do Nobel da Paz; a Academia Real de Ciências da Suécia seleciona os premiados em Física e Química; o Instituto Karolinska é responsável pelo prêmio de Medicina; e a Academia Sueca, pelo de Literatura.

Quem foi Alfred Nobel

Nascido em 1833, em Estocolmo, Alfred Bernhard Nobel foi químico, engenheiro e empresário, além de escritor. Ao longo da vida, registrou 355 patentes, entre elas a da dinamite, em 1867. A invenção que revolucionou a engenharia, mas também o marcou como “mercador da morte”.

O composto surgiu após anos de testes com nitroglicerina, substância que causou uma explosão em sua fábrica em 1864 e matou seu irmão mais novo. O acidente levou Nobel a buscar uma fórmula mais estável, que resultou na dinamite.

Com suas invenções, acumulou uma fortuna de 31,5 milhões de coroas suecas. Antes de morrer, aos 63 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixou em testamento a criação de um fundo para premiar quem contribuísse com “o maior benefício à humanidade”.

Em 1901 foi realizada a primeira cerimônia do Prêmio Nobel, que se tornou a maior honraria científica e humanitária do mundo. As premiações foram interrompidas durante as duas guerras mundiais, mas retomadas logo depois.

