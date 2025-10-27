Entenda, em três pontos, por que os argentinos deram seu apoio a Milei nas eleições legislativas

Partido de Javier Milei ampliou representação na Câmara e no Senado. Luis ROBAYO / AFP

Por que os argentinos deram seu apoio ao presidente Javier Milei nas legislativas de domingo, apesar de um duro ajuste de gastos, dos boatos de desvalorização e de uma corrida cambial? A explicação, segundo eleitores e analistas, pode ser resumida em três pontos:

Entre os aliviados está Juan Salvatori, para quem a vitória do presidente ultraliberal "pelo menos vai trazer um pouco de tranquilidade diante de tanta incerteza de não saber o que aconteceria caso ele se saísse mal" nas eleições, disse à AFP este funcionário administrativo de 52 anos.

Outro trabalhador, Patricio Mejuto, 37 anos, também apoiou o governo, apesar de seus contrastes.

— Erraram com os aposentados, com o hospital pediátrico Garrahan (aos quais o governo impôs ajustes severos), mas é algo que pode se ajeitar. Ainda tem tempo — disse.

A vitória nas eleições legislativas dá novo fôlego a Milei. Ainda que não tenha maioria no Congresso, o presidente viu sua bancada aumentar. Isso dá à Casa Rosada, por exemplo, maior margem para negociações na Câmara e no Senado.

1. Rejeição do peronismo

O partido ultraliberal de Milei, A Liberdade Avança (LLA, na sigla em espanhol), obteve mais de 40% dos votos. A legenda ficou acima dos 31,6% das agrupações do peronismo, um histórico partido nacionalista e industrialista, cuja principal referência atualmente é a ex-presidente Cristina Kirchner, em prisão domiciliar após condenação por corrupção.

O peronismo também perdeu terreno na comparação com as eleições locais na província de Buenos Aires, em setembro. Na ocasião, a sigla opositora superou o partido de Milei em 14 pontos percentuais. Na eleição legislativa nacional do domingo, Milei recuperou espaço e derrotou os peronistas por 41% a 40% na província.

Partido de Cristina Kirchner foi derrotado nas eleições legislativas. Luis ROBAYO / AFP

O repúdio ao peronismo "pesou mais" que os escândalos políticos e de corrupção envolvendo o governo de Milei, a corrida cambial e "o desgaste com o estilo de liderança presidencial", avaliou o cientista político Carlos Fara.

Depois de o Congresso bloquear vetos de Milei a leis que atualizavam fundos para universidades, saúde e pessoas com deficiência desde 2023, apesar da inflação de três dígitos, "a sociedade chegou às urnas esgotada, desiludida e com pouca energia", acrescentou.

Isto se refletiu na baixa participação, de cerca de 67%, a mais baixa desde 1983 em um país onde o voto é obrigatório.

O cientista político Sergio Berensztein questionou a capacidade da oposição de propor uma alternativa ao programa de Milei.

— Não só não houve autocrítica pelos desastres realizados nos governos anteriores, mas tampouco uma ideia superadora em relação ao que está acontecendo com a agenda de reformas que o governo propõe — disse à AFP.

A mensagem da oposição peronista se concentrou em "pôr um freio em Milei", acrescentou o cientista político Carlos Germano.

— Muitíssimos setores apostaram na mudança diante de uma oposição que estava propondo mais do mesmo, sem nenhuma alternativa ao plano econômico e ao projeto de Milei — disse Germano.

Victorio, de 70 anos e relutante a dar seu sobrenome, votou em Milei apesar "de saber pouco de política".

— Para além de seus erros, economicamente está tentando tirar a Argentina do poço em que os governos anteriores a colocaram — resumiu.

Economia ainda preocupa argentinos. ant1bball / stock.adobe.com

2. Trauma da inflação

O eleitorado valorizou a queda da inflação, apesar do sofrimento social que Milei causou com sua motosserra. A política da Casa Rosada atingiu de forma desigual setores frágeis, como os aposentados, e impactou o poder aquisitivo da classe média, motor do consumo, que foi a pique.

Dezenas de milhares de empregos também foram perdidos, os salários caíram e foi cortado o financiamento para a ciência, a educação, a saúde e as obras públicas em prol do cumprimento das metas fiscais.

Apesar dos sintomas recessivos da economia, a "memória traumática" da inflação prevaleceu, disse à AFP a analista Shila Vilker, diretora da consultoria Trespuntozero.

— Não subestimaria a estabilidade e o controle da inflação, que, para a psiquê de boa parte dos argentinos, é algo extremamente valioso — acrescentou Vilker.

3. Medo de um fiasco

Após quatro semanas de corrida cambial, o medo de um fiasco financeiro que desperte a inflação também pesou.

O aparecimento da proposta de superar a crise mediante uma ajuda bilionária dos Estados Unidos, que o próprio presidente Donald Trump condicionou ao bom desempenho eleitoral de Milei, teve seu papel na campanha.

— O surgimento, durante a campanha, do socorro dos Estados Unidos ajudou a que não se deixasse de explorar o tema do dólar, que tinha entrado em uma espiral frenética e se aquietou, com a ajuda dos Estados Unidos — apontou Germano.

Trump condicionou empréstimo a uma vitória de Milei nas eleições. ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vilker também se referiu ao papel do presidente americano.

— É um tema que está em questão, ambivalente, muito criticado por uma parte da população argentina, mas também foi muito valorizado por outro segmento importante do eleitorado — acrescentou.

Germano opinou que essa ajuda foi importante para a vitória de Milei, "mas não transcendental".

— (Prevaleceu) A aposta em um processo de mudança que está no meio do caminho, com muitos erros a corrigir, mas frente ao outro que já conheciam — disse.