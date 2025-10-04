Populista de direita vence eleição e será primeiro-ministro da República Checa

O bilionário Andrej Babi venceu a eleição parlamentar da República Checa neste sábado, 4, segundo resultados oficiais, tornando-se mais um líder populista de direita da Europa Central a retornar ao poder. Babi havia ocupado o cargo de primeiro-ministro do país entre janeiro de 2014 e maio de 2017.

Com os resultados de 99,5% das seções eleitorais apurados pelo Escritório de Estatísticas checo, o movimento ANO ("SIM", em checo), liderado por Babi, registrava 34,7% dos votos, superando a coalizão conservadora Juntos, do atual primeiro-ministro Petr Fiala, que recebeu 23,2%.

"Queremos que a República Checa se torne o melhor lugar para se viver na União Europeia, e faremos tudo para que isso aconteça", disse Babi a seus apoiadores e à mídia após a confirmação da vitória.

Babi é um apoiador de Donald Trump e, com a vitória, se juntará à lista de outros primeiros-ministros da direita populista na Europa Central, como Viktor Orbán, da Hungria, e Robert Fico, da Eslováquia, cujos países se recusaram a fornecer ajuda militar à Ucrânia, continuam a importar petróleo russo e se opõem às sanções da União Europeia à Rússia.

A República Checa tem sido um firme apoiador da Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro de 2022. O país doou armamentos para as forças armadas ucranianas e está por trás de uma iniciativa que adquire projéteis de artilharia que a Ucrânia precisa de países de fora da UE.