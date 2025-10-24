Polícia anuncia que recuperou quadro de Picasso desaparecido na Espanha

A Polícia Nacional espanhola anunciou, nesta sexta-feira (24), que um quadro de Pablo Picasso, desaparecido no início de outubro quando deveria ser transportado de Madri para Granada, foi recuperado e indicou que a obra provavelmente nunca foi carregada no caminhão de transporte.

O misterioso desaparecimento do quadro "Natureza morta com guitarra", pintado em 1919 pelo célebre artista espanhol, despertou grande curiosidade na mídia espanhola.

De acordo com a polícia nacional, esta obra avaliada em cerca de 600.000 euros (quase 4 milhões de reais) desapareceu no início de outubro durante seu transporte de Madri para uma exposição na cidade de Granada, na Andaluzia (sul).

O quadro deveria ser exposto na Fundação Caja Granada, mas, quando o pessoal do museu desembalou as peças enviadas para a mostra, percebeu que a obra não estava lá.

A fundação revisou suas câmeras de segurança, confirmando que não houve nenhum incidente em suas instalações, e apresentou uma denúncia à polícia nacional.

Nesta sexta-feira, os agentes comemoraram em um comunicado que a obra foi "recuperada" e divulgaram imagens nas quais especialistas a analisavam.

"As primeiras investigações apontam que o quadro pode não ter sido carregado no caminhão de transporte" que deveria levá-lo a Granada, indicaram as autoridades, sem fornecer mais detalhes.

A Fundação Caja Granada afirmou nesta sexta-feira à AFP que gostaria de poder levar "a peça de Picasso à exposição 'Natureza Morta | A eternidade dos inertes', como estava planejado inicialmente".

O alto valor das obras de Picasso - dois de seus quadros superaram os 140 milhões de dólares (753 milhões de reais) em leilões nos últimos anos - as tornou uma das favoritas dos ladrões.

Particularmente notório foi o roubo, em 1976, de mais de 100 quadros do artista expostos no Palácio dos Papas da cidade francesa de Avignon, um dos maiores roubos da história, embora todos tenham sido recuperados posteriormente.

Nascido em 1881 em Málaga, no sul da Espanha, e falecido em 1973 em Mougins, no sudeste da França, Pablo Picasso é considerado um dos pintores mais renomados da história.