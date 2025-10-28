Mundo

Chuva torrencial

Com risco de ser "a tempestade do século", furacão Melissa se aproxima da Jamaica

Há previsão de ventos de até 290 km/h. Fenômeno deve causar estragos semelhantes aos deixados pelo Maria em 2017 e o Katrina em 2005

AFP

Andre Rich

