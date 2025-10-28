Com risco de ser "a tempestade do século", furacão Melissa se aproxima da Jamaica

Ventos intensos atingem o porto de Kingston, na Jamaica, antes da chegado do furacão Melissa nesta terça-feira. HANDOUT / SEE JAMAICA / AFP

O poderoso furacão Melissa está a poucas horas de tocar o solo na Jamaica nesta terça-feira (28), onde causará chuvas torrenciais e ventos devastadores que, segundo alertaram as autoridades, podem destruir a infraestrutura da nação caribenha.

O Melissa avança lentamente em direção à ilha com ventos máximos de 290 km/h, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos. Este furacão de categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, está a caminho de ser o mais poderoso a atingir a Jamaica.

Há o temor de que Melissa provoque uma devastação comparável à de furacões históricos, como o Maria em 2017 ou o Katrina em 2005, que deixaram marcas permanentes em Porto Rico e na cidade americana de Nova Orleans.

Sete mortes — três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana — já foram atribuídas ao agravamento das condições meteorológicas.

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, quis ser honesto com a população sobre as consequências do furacão nas áreas mais atingidas.

— Não acredito que haja infraestrutura nesta região que possa resistir a um furacão de categoria 5 — declarou na segunda-feira (27).

— Para a Jamaica, será a tempestade do século até agora — afirmou Anne-Claire Fontan, da Organização Meteorológica Mundial.

O NHC localizou o Melissa a cerca de 80 quilômetros ao sul-sudeste de Negril, uma cidade no oeste da ilha, em seu último relatório. Segundo o centro americano, é provável que o furacão cause inundações potencialmente fatais e numerosos deslizamentos de terra, devido a marés ciclônicas e chuvas torrenciais.

As autoridades demonstraram preocupação porque muitos habitantes se recusavam a obedecer às ordens de evacuação. O ministro do governo local, Desmond McKenzie, informou na noite de segunda-feira que muitos dos cerca de 880 abrigos da ilha ainda estavam vazios.

— Quero instar as pessoas... a se mudarem para áreas altas o mais rápido possível — disse.

Roy Brown, encanador e azulejista, contou à AFP que teve experiências ruins em abrigos governamentais durante furacões anteriores e que "não iria se mudar".

— Não acho que possa fugir da morte — afirmou.

Trajetória lenta

Prevê-se que o Melissa alcance o extremo oriental de Cuba na noite desta terça-feira, após atingir a Jamaica. O Conselho de Defesa Nacional declarou a "fase de alerta" nas seis províncias do leste (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma e Las Tunas).

As autoridades começaram a retirar cerca de 650 mil pessoas nessas províncias, onde a população está armazenando mantimentos e tentando assegurar os telhados de suas casas com cordas. As aulas e atividades laborais não essenciais foram suspensas.

Na Jamaica, a Cruz Vermelha, que distribuiu água potável e kits de higiene diante de possíveis interrupções nos serviços, destacou que a "lentidão" de Melissa aumentava a ansiedade. O furacão avança a passo humano, o que significa que há temor de uma catástrofe na ilha tropical.

— Era esperado que talvez passasse em quatro horas, mas Melissa não parece ser assim — disse à AFP Esther Pinnock, uma porta-voz da Cruz Vermelha.

Estima-se até um metro de chuva, com inundações repentinas e deslizamentos de terra também previstos no Haiti, na República Dominicana e em Cuba. Os cientistas afirmam que a mudança climática causada pelo ser humano intensificou as grandes tempestades, aumentando a sua frequência.

Aquecimento global

O meteorologista Kerry Emanuel explicou que o aquecimento global está fazendo com que mais tempestades se intensifiquem rapidamente, como ocorreu com Melissa, o que aumenta o risco de chuvas extremas.

— A água mata muito mais pessoas do que o vento — disse à AFP.

O último grande furacão que afetou a Jamaica foi Beryl, em julho de 2024, uma tempestade anormalmente forte para a época do ano.