Petróleo tem leve alta após reunião entre Xi e Trump

Os preços do petróleo registraram leve alta nesta quinta-feira (30), após a reunião entre os presidentes de Estados Unidos e China.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,12%, para US$ 65, enquanto seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, avançou 0,15%, para US$ 60,57.

Donald Trump considerou a reunião de hoje "um grande sucesso", que resultou, entre outras coisas, em acordos sobre o fentanil e terras raras.

"Os investidores, no entanto, permanecem céticos sobre a possibilidade de um avanço real em matéria de comércio ou sanções em um futuro próximo", ressaltou o analista Ole R. Hvalbye, da consultoria SEB.

Após a reunião entre os presidentes, não houve anúncios sobre a compra de petróleo russo pela China. Para Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, "os Estados Unidos aceitaram, na verdade, que a China continue comprando petróleo russo".

Uma vez que Pequim é um dos principais clientes de Moscou em termos de petróleo, isso significa que o mercado continuará enfrentando uma perspectiva de excesso de oferta.